Letizia di Spagna, le vacanze a Palma di Maiorca

È tempo di vacanze per Letizia di Spagna : la Regina sta infatti trascorrendo qualche giorno di relax insieme alla famiglia al completo a Palma di Maiorca, come ogni estate. La Ortiz non ha certo sospeso gli impegni istituzionali, ma con l'agenda meno fitta si sta dedicando a qualche passeggiata con le figlie e la suocera.