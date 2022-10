Michelle Hunziker, la gioia di diventare nonna. Inseparabile dalla consuocera

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

Michelle Hunziker non riesce più a contenere la gioia per il futuro ruolo da nonna. Da quando sua figlia Aurora Ramazzotti ha annunciato la sua prima gravidanza, la conduttrice trascorre moltissimo tempo con l’ex marito Eros, e con un’altra persona, che fino ad oggi era sconosciuta al mondo dei social: la consuocera Francesca Romana Malato, la mamma di Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker, inseparabile dalla consuocera Francesca Romana

“Nonne”. Basta questa parola per riempire il cuore di Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato, consuocere e amiche, che presto dovranno svolgere il compito più bello della loro vita, come dice la didascalia della loro ultima foto social insieme. Le mamme di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che da poco hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, da quando hanno saputo la notizia sono sempre insieme.

La signora Malato, che ha un profilo Instagram blindatissimo, compare oggi in questa foto delle due donne insieme, fatta da Aurora e subito repostata da Michelle, e non è la prima volta. Nei giorni scorsi aveva fatto il giro della Rete l’immagine della Hunziker e Eros Ramazzotti con i consuoceri, i genitori di Goffredo, papà Fabio e mamma Francesca Romana. La fotografia era stata scattata nel backstage del concerto del cantautore romano all’Arena di Verona, proprio nella data nella quale aveva fatto la dolcissima dedica alla figlia e al futuro nipotino.

Eppure, sino all’annuncio della cicogna in arrivo, non avevamo mai visto i signori Cerza, estranei al mondo dello spettacolo: infatti, entrambi lavorano nel settore medico, il padre di Goffredo è Primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale dei Castelli, mentre la madre manager e direttore generale del Poliambulatorio specialistico LabAurelia a Roma.

Fonte: Instagram

Michelle Hunziker, la gioia incontenibile di diventare nonna

Chi lo avrebbe mai detto? Michelle Hunziker ha solo 45 anni, ma diventerà presto nonna. A differenza di altre sue colleghe, che sono diventate mamme molto più tardi, la presentatrice è diventata mamma a soli 19 anni di Aurora Ramazzotti che, a 25 anni, sta per diventare mamma a sua volta.

“Fatti vedere, ma sei bellissima amore! Hai una luce splendente e particolare” dice in un nuovo video sui social Michelle, al settimo cielo per la gravidanza di sua figlia. Non manca l’ironia, visto che la voce di questa dolce attesa si rincorreva da tanto tempo: “Se non ti conoscessi direi che sei incinta”.

“Non posso credere che diventerò nonna – ha dichiarato Michelle su Instagram alcuni giorni fa, dopo l’annuncio pubblico di Aurora e Goffredo – l’ho sempre desiderato. Non posso pensare che ad aprile avrò tra le braccia un bebè che sarà anche un po’ mio”.

Non volendo, la Hunziker ha anche svelato quando nascerà il piccolo o la piccola di casa (il sesso, per ora, non è stato rivelato). Lo stesso entusiasmo, e molta commozione, era arrivata, dal palco del suo ultimo concerto, anche da nonno Eros Ramazzotti: “Non importa se sarà maschio o femmina, lo attendo sul palco qui con me, importa solo che sia bene. Speriamo cresca in un mondo migliore”.

Intanto i futuri genitori, invece, preferiscono far parlare le immagini del pancino che cresce, e hanno scelto, da questo momento, di restare lontani (per quanto possibile) dai riflettori.