“Ovvio che sono incinta”: Aurora cede (con ironia) e ammette la gravidanza

Per settimane le voci si sono rincorse tra conferme, di altri, e il silenzio della diretta interessata. Ma ora Aurora Ramazzotti ha deciso di cedere e di dire la sua sulla gravidanza. Lo ha fatto con l’ironia che la contraddistingue da sempre, ma non senza una tiratina di orecchie ai gossip che, nel corso degli anni, si sono rincorsi su di lei e sulle ipotesi di una dolce attesa.

Che adesso ha ammesso con parole inequivocabili: “Ovvio che sono incinta”, aggiungendo sentite scuse agli amici per non aver detto la verità.

Aurora Ramazzotti, il momento giusto è arrivato. E ammette la gravidanza

Un breve video pubblicato su Instagram per dire finalmente la sua: Aurora Ramazzotti ha deciso di rompere il silenzio sulla gravidanza. Le voci di una dolce attesa della showgirl si rincorrono da tempo, da quando nel corso dell’estate è stata pizzicata insieme a mamma Michelle Hunziker mentre acquistavano un test di gravidanza. Poi è arrivato lo scoop su Chie le successive parole di Alfonso Signorini che, se da una parte confermavano la dolce attesa, dall’altra facevano capire che non era ancora arrivato il momento giusto per annunciarla.

Ora, evidentemente quel momento è arrivato perché Aurora Ramazzotti, con un video pubblicato su Instagram, ha annunciato al mondo la gravidanza. Lo ha fatto con ironia, senza perdere l’occasione per lanciare un messaggio sui gossip, ma anche scusandosi con gli amici per non aver potuto dire la verità per un po’ di tempo. “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare – ha scritto Aurora a corredo della clip – . Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene. Ps. Nessun Goffredo Cerza è stato maltrattato per la realizzazione del video”.

Tantissimi i like e i commenti tra personaggi del mondo dello spettacolo, amici e follower.

Aurora Ramazzotti, il significato del video Instagram

Il video Instagram non è solo stato il mezzo per annunciare la gravidanza ad amici e follower, ma anche un modo per “tirare le orecchie” ai gossip. Aurora Ramazzotti ha usato la sua, ormai nota, ironia per sottolineare come tante volte già in passato siano girate voci che la davano incinta, e lo ha fatto anche con la complicità delle persone a lei più vicine.

Il set della clip è una camera da letto in cui si vede la conduttrice nel corso degli anni. In sovrimpressione si leggono diverse date in cui a lei viene chiesta la veridicità del gossip del momento, che puntualmente la dava in dolce attesa. Dal febbraio 2016 con la voce della nonna in sottofondo che le chiede se è incinta, poi il 2017 e, ancora, il 2018 quando – alla fatidica domanda – lei ribatte: “Chiedi a Signorini”. “Dice di no” risponde la voce fuori onda. “E allora no”, conclude Aurora. Nel 2019, invece, si parlava di una doppia gravidanza per Michelle e per Aurora. In questo caso è la voce della conduttrice a chiedere: “Amore, ma siamo incinte?”.

E infine sullo schermo arriva il fidanzato Goffredo Cerza che le porta del cibo (un cheeseburger e due ciambelle). Di fronte alle voglie della fidanzata le chiede: “Amore, ma non è che sei incinta?” “Ma ce la fai? Ovvio che sono incinta”, gli risponde Aurora. Un modo ironico e divertente per annunciare la bella notizia al mondo, anche se Aurora conclude affermando: “Lo sa tutta Italia poi”.

Come a dire che ormai la dolce attesa non era più un segreto. A mancare era solo l’ammissione ufficiale: ora arrivata in perfetto “stile Aurora”.

Aurora Ramazzotti incinta, la reazione di nonna Michelle

Una felicità enorme, che traspare da pochissimi video pubblicati su Instagram. Dopo che Aurora Ramazzotti ha annunciato di essere in dolce attesa, Michelle Hunziker ha potuto esprimere tutta la sua gioia tramite le storie Instagram. Prima ha condiviso il video aggiungendo: “Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango. Vi amo”. Poi ha pubblicato una storia in cui la si vede in palestra e una voce in sottofondo le chiede: “Nonnina, sei pronta a fare il prossimo esercizio?” e lei, incontenibile, grida un forte sì accompagnato a un salto colmo di gioia ed entusiasmo.

Finalmente anche la conduttrice può mostrare la felicità di diventare nonna. Giovanissima, tra l’altro, infatti ha solamente 45 anni.