Aurora Ramazzotti su Instagram, la risposta (criptica) alle voci sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti incinta del fidanzato Goffredo Cerza, o almeno è quanto riportato dal settimanale Chi e rimbalzato a furor di popolo da un sito all’altro. La notizia (mai confermata né smentita dalla diretta interessata) era stata anticipata da una voce su un presunto test di gravidanza acquistato con mamma Michelle Hunziker, durante la vacanza in Sardegna. Tra un rumor e l’altro, Aurora ha deciso di rompere il silenzio suo Instagram ma a modo suo, con una storia a dir poco criptica.

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sulla gravidanza

Come accade di solito in questi casi, a parlare sono gli altri e mai i diretti interessati. Ed è proprio quel che è accaduto ad Aurora Ramazzotti, coinvolta in uno dei gossip più chiacchierati di questa estate: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbe incinta del fidanzato Goffredo Cerza. Una notizia trapelata dalle colonne del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che qualche settimana prima aveva già informato i lettori sul presunto test di gravidanza acquistato dalla conduttrice svizzera durante la vacanza con la figlia in Sardegna.

Aleggiava su quanto scritto il beneficio del dubbio: il test era per Michelle o per Aurora? E, mentre le dirette interessate hanno continuato a procedere con la propria vita e i propri impegni, infischiandosene delle voci, il giornale ha rincarato la dose confermando la gravidanza. Nessuna conferma né smentita, invece, da parte dell’influencer e figlia d’arte. Solo un lungo silenzio che ha deciso di rompere nelle ultime ore.

Lo ha fatto a modo suo, la dolce Aurora, che si è limitata a condividere tra le storie di Instagram una sua foto con un messaggio piuttosto criptico: “Ci vuole calma”, ha scritto. Conoscendo il suo carattere e la sua innata ironia, strumento che usa spesso per far fronte alle critiche vacue degli haters (come quelle di chi le dà della raccomandata, per intenderci), è probabile che la calma a cui fa riferimento nel post sia quella che le serve per resistere alla tentazione di rispondere a tono a chi mette in giro certe voci.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, un amore lungo cinque anni

Aurora è giovane ma ha già le spalle larghe, specialmente in fatto di critiche. Resta assodato, però, che ancora manca una risposta chiara e precisa su quanto riportato in merito alla sua relazione con Goffredo Cerza e alla presunta gravidanza. Se così fosse, Michelle Hunziker diventerebbe nonna a gennaio insieme all’ex marito Eros Ramazzotti, al quale ultimamente si è riavvicinata tanto da far intendere che potesse essersi riaccesa la fiamma tra i due. Cosa che troverebbe conferma nella rottura definitiva con Giovanni Angiolini, amore finito praticamente sul nascere.

Tutte ipotesi e supposizioni, del resto. L’unica certezza al momento è che tra Aurora e il suo bel fidanzato procede a gonfie vele, un amore lungo cinque anni e che la coppia non perde occasione di celebrare a mezzo social. Dal 2016 ormai la relazione è diventata più che solida, con tanto di “benedizione” da parte di mamma Michelle e papà Eros.