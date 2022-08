Michelle Hunziker single, perché è finita con Angiolini: “Una scelta d’amore”

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

Se prima erano soltanto voci, ormai sembra confermato che Michelle Hunziker sia tornata nuovamente single. È stata un’estate fantastica la sua, dedicata al relax ma anche all’amore. La relazione con Giovanni Angiolini, il bel chirurgo originario della Sardegna, sembrava procedere a gonfie vele eppure, a un certo punto, le loro strade si sono divise apparentemente senza alcun motivo preciso. Adesso, però, si aggiungono nuovi elementi e una ragione che avrebbe spinto la conduttrice svizzera ad allontanarsi dall’uomo che le aveva donato il sorriso dopo la separazione da Trussardi. Una “scelta d’amore”, tutto per le amatissime figlie.

Michelle Hunziker, il vero motivo dietro la rottura con Angiolini

Di fatto Michelle Hunziker non ha mai “ufficializzato” la relazione con Giovanni Angiolini in questi caldi mesi estivi. Tutto, però, ha lasciato intendere che procedesse nel migliore dei modi e che in effetti tra i due le cose andassero a gonfie vele: la conduttrice per diversi giorni è stata in Sardegna, terra d’origine del bel chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello, trascorrendo un periodo di vacanza all’insegna del relax e dell’amore. Lì l’ha raggiunta anche la figlia Aurora Ramazzotti che, a quanto pare, avrebbe anche conosciuto Angiolini (alcune foto li hanno immortalati insieme).

Eppure c’è stato un momento in cui questo idillio si è interrotto. Michelle è tornata a Milano prima, poi ha trascorso un periodo in Franciacorta, proprio a due passi dall’ex marito (e primo amore) Eros Ramazzotti. E giù di gossip (o meglio, speranze) sul loro possibile ritorno di fiamma.

Di Angiolini neanche l’ombra, da parte di Michelle Hunziker soltanto video e foto tra allenamenti, momenti di relax e la sua attività di imprenditrice. “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”, aveva scritto il settimanale Chi. A far luce sul reale motivo della rottura con Angiolini, però, adesso ci ha pensato Roberto Alessi nella sua rubrica su Mow: “La fine tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini – ha scritto il giornalista – può avere due nomi? Forse, e forse quelli delle sue due bambine, sue e di Tomaso Trussardi. Ha sempre cercato di proteggerle da tutto, soprattutto in questi ultimi mesi. Spesso, se non sempre, una madre decide di mettere al primo posto i figli. A volte può essere anche doloroso, ma è una scelta d’amore assoluto. E va rispettata. Non so cosa è accaduto, ma so che Michelle è una bravissima madre”.

Michelle Hunziker, donna e madre nel mirino degli hater

Si tratta naturalmente di parole che non provengono direttamente dalla voce di Michelle Hunziker che, come ha confermato lo stesso giornalista, ha sempre cercato di non esporsi troppo per il bene delle figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi conclusosi con il divorzio lo scorso gennaio. Ma è interessante la riflessione che ne emerge, quella dell’annosa questione che riguarda (sempre e solo) le donne: essendo madre, non puoi permetterti di provare, sbagliare, pensare a te stessa, perfino innamorarti.

Almeno è quel che credono molte utenti che, senza troppe remore, non hanno perso tempo per lasciare i propri commenti al vetriolo sui social della conduttrice. “Mi hanno colpito in quanti, quasi solo donne, hanno scritto e commentato con frasi scomposte, aggressive, di giudizio contro Michelle e il mio parere – ha scritto il giornalista -. Ho avvertito un odio sociale fuori luogo per lei, la gente famosa, le donne di spettacolo, le madri che cercano di rifarsi una vita sentimentale, magari anche sbagliando, perché non si può vivere senza sbagliare. Giudizi senza pietà e senza tolleranza“.

Una mancanza di tolleranza e rispetto di cui spesso le donne sono vittime, specialmente quelle che lavorano come Michelle nel mondo dello spettacolo e sono perennemente sotto i riflettori. Lo abbiamo visto più volte con Belen Rodriguez, “colpevole” di essersi separata dal papà della figlia minore, Luna Marì, e accusata di essere superficiale, leggera, persino una cattiva madre. Ma è facile giudicare, nascosti dietro lo schermo di uno smartphone.