Hunziker-Ramazzotti, cosa li ha riuniti (e non è Aurora). E lei si impegna con Angiolini

L’estate di Michelle Hunziker va a gonfie vele. Dopo un weekend romantico con il nuovo compagno Giovanni Angiolini, e le vacanze con le figlie in barca, la conduttrice ha deciso di presentare il nuovo amore a Aurora. Intanto, per tenersi in forma, pratica il karate, disciplina che l’ha riavvicinata anche a Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: il segreto che li ha riavvicinati

La rinata amicizia tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è sotto gli occhi di tutti: da quando la ex coppia si è ripresentata insieme sul palco di Michelle Impossible, tra baci e ricordi, i due non si nascondono più. Nelle scorse settimane la conduttrice e la figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, sono persino comparse nel nuovo video musicale del cantautore romano, Ama. Eros ha poi commentato in maniera lusinghiera uno scatto social madre-figlia.

Ma pochi sanno come i due hanno rinforzato questo rapporto, per anni difficile e distante. A raccontare come stanno le cose è stato il maestro di karate di Eros e Michelle, Luigi Passamonte, che, sulle pagine del Corriere, ha spiegato come i due artisti si sono avvicinati a questa disciplina, e hanno rinsaldato il rapporto praticandola insieme.

“È iniziato tutto con Eros – racconta l’atleta – non mi era capitato di trovare una persona così disponibile. Eros ha apprezzato la spiritualità del kyokushinkai: in tv, con Michelle, disse che grazie a noi era diventato una persona migliore.”

Ramazzotti ha poi convinto la ex moglie ad avvicinarsi a questa disciplina, dopo un periodo difficile: “Su input di Eros, è successo dopo il lockdown, lei aveva bisogno di sentirsi più sicura dopo aver avuto qualche problema di stalking” spiega Passamonte. “La sua applicazione è stata eccezionale, se non avesse lavorato in tv, avrebbe potuto fare l’atleta senza problemi.”

Il maestro ha poi parlato della perfetta forma fisica di Michelle, che sarebbe persino in grado di gareggiare: “Michelle è dolcissima, ma ha un fisico granitico: spinge forte negli allenamenti, l’ho vista sollevare anche un quintale, il livello è alto”. Lo dimostrano gli scatti estivi della Hunziker, in una forma fisica che farebbe invidia alle colleghe ventenni.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: le presentazioni in famiglia

Ma non c’è solo Eros Ramazzotti nella sua vita, Michelle Hunziker ha ritrovato l’amore, dopo la fine inaspettata del matrimonio con Tomaso Trussardi. Giovanni Angiolini, chirurgo sardo, ex concorrente del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi, è il nuovo compagno della conduttrice svizzera, ormai non ci sono più dubbi. Se le immagini del loro weekend di fuoco non vi avevano convinti, la neo coppia è stata paparazzata in una cena a quattro con Aurora Ramazzotti e il fidanzato, Goffredo Cerza.

L’insolito quartetto è stato immortalato dal settimanale Nuovo tra le strade di Milano. Michelle ha presentato Giovanni a sua figlia, un passo decisamente importante, che indica che la love story non solo è decollata, ma sta andando nella direzione giusta.

Ufficialmente Michelle non parla ancora d’amore, ma siamo certi che quest’autunno, se tutto dovesse andare come previsto, i due potrebbero uscire allo scoperto anche con il pubblico.

La Hunziker dirà per la terza volta sì? È presto per dirlo, non ci resta che continuare a seguire gli sviluppi di questa relazione.