Eros Ramazzotti: la dedica d’amore alla fidanzata, ma i fan non apprezzano

Fonte: Getty Images Eros Ramazzotti compie 57 anni: le donne della sua vita, comprese le figlie

Eros Ramazzotti è molto innamorato della fidanzata Dalila Gelsomino. Il cantante non nasconde il suo forte sentimento e sui social posta scatti romantici con la compagna. La relazione con la ragazza è stata ufficializzata con degli scatti condivisi su Instagram nel marzo scorso. Da allora i due sembrano inseparabili e, nelle ultime ore, il cantante ha deciso di dedicarle delle parole d’amore. Infatti, Eros Ramazzotti ha condiviso una romantica dedica per la fidanzata sul suo account Instagram ufficiale.

La dolce dedica di Eros Ramazzotti per la fidanzata Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti sta vivendo un periodo magico con Dalila Gelsomino. Il cantante si è detto innamorato, malgrado la differenza d’età tra i due. Infatti, Dalila Gelsomino è circa venticinque anni più giovane dell’artista italiano, noto in tutto il mondo. La relazione con la ragazza è arrivata dopo la fine del matrimonio con Marika Pellegrinelli, da cui Eros Ramazzotti ha avuto due figli. In precedenza, c’è stato il grande amore per Michelle Hunziker che l’ha reso padre di Aurora Ramazzotti e, adesso, nonno del piccolo Cesare Augusto Cerza. La relazione tra il cantante e la fidanzata attuale è così forte da aver fatto pensare all’arrivo di una nuova paternità per il cantante, poi smentita.

Per condividere il suo periodo felice con i suoi followers, Eros Ramazzotti ha condiviso una nuova foto con la fidanzata, in cui i due innamorati si baciano. A corredo del post una dolce dedica, in cui il cantante parla anche della differenza d’età: “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo”.

Eros Ramazzotti ha voluto raccontare, così, il suo amore per Dalila Gelsomino, esortando anche i lettori del suo post a vivere i sentimenti pienamente, come sta facendo lui. A chiudere la didascalia un cuore e le iniziali dei due innamorati.

Le critiche sotto il post romantico di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha dichiarato tutto il suo amore per Dalila Gelsomino con un post davvero romantico. Ma, alcuni utenti, hanno deciso di criticare questa scelta: “Ma e’ la figlia???????” e ancora “Non ha ETÀ” coerenza! I tuoi amori hanno un’età….devono avere 20 anni meno dei tuoi”. Le critiche feroci si sono concentrate soprattutto sulla differenza d’età, ma un hater ha perfino tirato in ballo l’ex moglie Michelle Hunziker: “Bellissimi… Però Michelle era tutta un’altra cosa eh”.

Tra tante opinioni negative, però, c’è chi ha potuto conoscere di presenza la ragazza e sostiene la coppia: “Ho avuto la fortuna di conoscere Dalila sia a Taormina che Montecarlo una persona dolce e molto sensibile, credimi Eros, io che Ti amo tanto da 49 anni ti dico che sono felice e sono sicuro che Dalila sia per te quello che mancava alla tua vita, una persona che AMI il nostro Eros e lo faccia sentire al Top. Spero che possiate percorrere un lungo viaggio insieme perché siete veramente una bellissima coppia. Vi vogliamo tanto bene, un abbraccio forte forte”.