Aurora Ramazzotti, la dedica più dolce per sua sorella: le foto su Instagram

Raffaela Ramazzotti ha compiuto 12 anni il 2 agosto 2023. Il tempo è letteralmente “volato”, come sostenuto anche dalla sorella, Aurora Ramazzotti. Per lei, pioggia di auguri social, anche dal papà Eros, che ha condiviso un tenerissimo post su Instagram. Ma a colpire è la dedica di Aurora, piena di sentimento, d’amore. Di famiglia. Proprio lei, che è diventata mamma da pochi mesi del piccolo Cesare, si è ritrovata a riflettere sul tempo, che va avanti, senza fare sconti, senza fermarsi.

Aurora Ramazzotti, la dedica alla sorella Raffaela su Instagram

“Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno”. Così Aurora Ramazzotti ha iniziato il suo post con dedica e auguri per la sorella Raffaela. Quest’ultima, infatti, è nata molto tempo dopo, e dalla relazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli (con cui ha avuto anche Gabrio Tullio nel 2015).

Aurora ha anche altre due sorelle, ovvero Sole e Celeste, che sono nate dall’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. “L’amore fraterno ti insegna a condividere, a mettere in prospettiva, a crescere. Dal momento in cui l’ho tenuta tra le mie braccia ogni paura è svanita lasciando spazio a nuove sensazioni mai provate prima e dando inizio una nuova me”.

Nel suo post, oltre a farle gli auguri, ha anche ricordato come sia lei ora a prendere in braccio il figlio Cesare. “Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita. Auguri amore mio”. Un modo per celebrare l’amore, l’affetto, la famiglia, in ogni sua forma. Gli scatti, poi, sono pieni di bellezza: un abbraccio tra sorelle, e poi Raffaela che tiene in braccio il piccolo Cesare, con al fianco il fratello Gabrio Tullio.

La dedica per Raffaela di papà Eros Ramazzotti: il gesto di Dalila Gelsomino

“In partenza con alle spalle i tuoi bellissimi 12 anni, let’s go. Ti amo Raffa”, ha scritto invece papà Eros su Instagram: parole semplici ma piene d’amore. Come nel caso del post di Aurora, Raffaela non si vede in volto: questa è una scelta personale dettata da Eros e della sua ex Marica Pellegrinelli. La privacy prima di tutto, anche perché Aurora, che è stata maggiormente esposta, non ha avuto un’esistenza tranquilla, spesso costellata da critiche di vario genere.

Oltre ai moltissimi commenti di auguri, sia da parte dei fan dell’artista che da altri personaggi legati al mondo dello spettacolo, non è sfuggito ai più il like dell’attuale fidanzata, ovvero Dalila Gelsomino. Al momento, la storia d’amore tra Eros e Dalila procede a gonfie vele, e la coppia non è estremamente social, sebbene non siano mancati i riferimenti e qualche scatto, come quello su una spiaggia, con la dedica più bella: “La vida es hermosa como tu”, che si traduce con “La vita è bella come te”. A casa Ramazzotti l’amore abbonda, in ogni senso.