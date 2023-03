Chi è Dalila Gelsomino, la donna che ha rubato il cuore di Eros Ramazzotti

Fonte: IPA Eros Ramazzotti, chi è la nuova fidanzata

Galeotto fu un bacio? Non è proprio così, infatti quella che ha pubblicato qualche giorno fa Eros Ramazzoti è stata una vera e propria dichiarazione d’amore. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore del cantante? Dopo le prime supposizioni ora si è scoperto che si tratta di Dalila Gelsomino, lontana dal mondo dello spettacolo e dal gossip. Senza dubbio quella tra loro sembra essere una storia importante, tanto da far uscire allo scoperto il cantante con lo scatto di un bacio e parole che non lasciano adito a dubbi.

Eros Ramazzotti, cosa sappiamo della relazione con Dalila Gelsomino

Avremmo potuto chiamarla la “donna del mistero”, ma in realtà non c’è stato nessun segreto. Infatti nella foto pubblicata da Eros Ramazzotti, qualche giorno fa, si poteva già vedere il viso (di profilo) della nuova fidanzata. Ma, forse, il fatto che sia lontana dal mondo dello spettacolo non ha fatto scattare immediatamente il riconoscimento.

Ci è voluto il settimanale Chi per risolvere ogni dubbio e dare una soluzione. Lo ha fatto con un servizio sull’ultimo numero in edicola in cui si vedono le immagini dei due affiatati già lo scorso dicembre, ma non solo: infatti il magazine ha anche spiegato che la loro frequentazione è iniziata mesi fa.

E più precisamente pare si debba tornare indietro a ottobre, quando Eros Ramazzotti ha festeggiato il suo compleanno in Messico. Già allora, infatti, pare che lei fosse nella sua vita. Poi, sempre Chi, li aveva paparazzati a dicembre, in scatti che li ritraggono insieme sorridenti.

E alla fine è stato il diretto interessato a decidere di mostrare pubblicamente la nuova fidanzata dedicandole degli auguri di compleanno davvero speciali: nello scatto, che aveva condiviso nelle storie Instagram, erano immortalati intenti a scambiarsi un bacio, con a contorno le parole più belle: “Auguri amore mio”.

Dalila Gelsomino, chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Dalla foto che aveva condiviso il cantante si vedevano i lunghi capelli neri e il volto di profilo. Nulla di più. Ora, però, sappiamo che Dalila Gelsomino ha 34 anni, è nata a Milano a marzo del 1989 e ha studiato al Beccaria. A quanto pare avrebbe anche avuto una compagna di banco famosa, ovvero l’attrice Matilde Gioli. Ha una laurea in economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo.

In realtà nel mondo dello spettacolo ci ha lavorato per qualche tempo come modella, per poi lasciare e iniziare a occuparsi di eventi. Ma dal 2016 pare che Dalila viva in Messico, nello specifico a Playa del Carmen, dove sembra che da tempo sia impegnata nel settore immobiliare. Ed è proprio lì che i due si sarebbero conosciuti.

Chi racconta anche che su YouTube si trovano dei video in cui lei canta, infatti oltre a lavorare per qualche tempo nella moda si sarebbe anche esibita nei locali.

Eros Ramazzotti, il periodo più felice

E questo per Eros Ramazzotti sembra proprio essere un periodo felice. Il lavoro procede a gonfie vele con il successo del suo Battito Infinito World Tour. E poi c’è la famiglia, infatti a breve Aurora Ramazzotti, ormai vicina allo scadere della gravidanza, lo renderà nonno per la prima volta. Infine l’amore che è tornato nella sua vita, tanto da decidere di ufficializzare la relazione.