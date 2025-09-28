Il cantante romano al centro della cronaca rosa in Sud America, dove è molto amato come in Italia. Ma un suo bacio (respinto) ha suscitato scalpore

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti nell’occhio del ciclone in Argentina. Se in Italia non si hanno più notizie sulla sua vita privata dopo la rottura con Dalila Gelsomino, in Sud America il cantante sta facendo discutere per via di un bacio (respinto) ad Evangelina Anderson. Sconosciuta dalle nostre parti, è invece un volto molto amato e chiacchierato oltreoceano, spesso al centro della cronaca rosa.

Eros Ramazzotti e il bacio a Evangelina Anderson, cosa è successo

Eros Ramazzotti ed Evangelina Anderson sono diventati protagonisti di un episodio che ha catturato l’attenzione del pubblico argentino e scatenato il dibattito sui social media. Tutto è accaduto durante la settimana della moda di Milano, dove la 42enne si è ritrovata insieme all’ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli grazie ad un’amica in comune.

Evangelina ha pranzato a casa di Eros e un video della giornata insieme è finito in rete. Diventato prontamente virale. Nel filmato si vede l’artista 61enne che per ben due volte tenta di baciare l’Anderson e viene da lei respinto. Un gesto che molti hanno duramente condannato sui social, con alcuni che hanno considerato l’artista invadente e fuori luogo. Tanto da costringere Ramazzotti ad intervenire.

Nel programma Pan y Circo (Radio Rivadavia), condotto da Jonatan Vial, ha dato la sua versione dei fatti: ” Ciao a tutti, sono Eros. So che tutta l’Argentina parla di un bacio con la ragazza. Siamo solo amici, non sto con nessuno. Un bacio grande a tutti, vi amo tanto”. Dopo la rottura con Dalila Gelsomino, avvenuta un anno fa, Eros non ha dunque ritrovato l’amore.

E con Evangelina Anderson non c’è alcun flirt in corso. Ha poi dato la stessa versione dei fatti nel salotto di Yanina Latorre, dove è apparso anche scocciato da così tanto ingiustificato clamore. “Cosa sta succedendo in Argentina adesso? – ha chiesto Eros – Tutto quello che avete visto era solo uno scherzo, stavamo solo giocando. Non capisco perché stanno parlando di queste cose, con tutto quello che sta succedendo nel mondo”.

Milca Gili difende Eros Ramazzotti sul caso Evangelina Anderson

A prendere le difese di Eros Ramazzotti anche Milca Gili, ex modella oggi imprenditrice nonché una delle più care amiche di Belen Rodriguez. È stata proprio lei, che da tempo vive a Milano, ad organizzare questo incontro tra Evangelina Anderson, altri argentini e il cantante romano. Ma quella che doveva essere una serata spensierata tra relax e risate si è invece rivelata l’innesco di una delle polemiche più chiacchierate del mondo dello spettacolo argentino.

Come ha raccontato la stessa Milca nella trasmissione Desayuno Americano (América), il cantante italiano ha gentilmente invitato Evangelina e gli altri. “Ci ha accolto a casa sua, abbiamo mangiato un gelato, ci siamo divertiti molto. Non c’è alcun legame tra i due. Erano addirittura seduti uno di fronte all’altro”.

Ha anche spiegato di aver chiesto alle sue amiche di non scattare foto all’interno, per preservare la privacy del padrone di casa. Tuttavia, hanno acconsentito a farsi scattare una foto davanti alla porta ed è stato in questo contesto che il cantante ha compiuto il gesto che in seguito è diventato argomento di conversazione.

Nessuna dichiarazione è invece arrivata da Evangelina Anderson, che di recente ha divorziato da Martin Demichelis, ex calciatore oggi allenatore di calcio. I due sono stati insieme per diciotto anni e hanno avuto tre figli. Un po’ come i nostri Ilary e Totti, la loro rottura ha destato scalpore in Argentina. La coppia sarebbe scoppiata in seguito ad un tradimento dello sportivo.