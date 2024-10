Dalila Gelsomino rompe il silenzio sulla fine della storia con Ramazzotti: “Mesi di grande dolore”

Fonte: Getty Images Le coppie scoppiate del 2024: gli amori finiti di questa calda estate (e non solo)

È davvero finita la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino: si vociferava da tempo che i due fossero in crisi stando alle indiscrezioni di giornali ed esperti di gossip. È stata la stessa ex modella e oggi organizzatrice di eventi a confermare la rottura con il cantante: la 35enne ha deciso di raccontare la sua verità con delle storie su Instagram, affidando ai social una confessione sui “mesi di grande dolore” trascorsi.

Dalila Gelsomino conferma la rottura con Eros Ramazzotti

Dopo un’estate di indiscrezioni è arrivata la conferma della fine della relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. La notizia è arrivata dalla stessa organizzatrice di eventi che, proprio per la sua distanza dal mondo dello spettacolo, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua situazione sentimentale e mettere a tacere gossip e pettegolezzi sul suo conto.

“Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo”, ha esordito Dalila Gelsomino su Instagram, spiegando nel suo lungo sfogo di essersi sentita di fare chiarezza sulla situazione per se stessa e per tutte le persone “coinvolte in questa dinamica che va avanti da ormai troppo tempo”.

L’ex modella ha deciso di non fare giri di parole: “Io ed Eros non eravamo più felici insieme. Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare. A volte si vince, altre volte si impara”, ha scritto tra le storie di Instagram.

Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti, un amore finito

La 35enne ha precisato di non avere alcuna intenzione di rilasciare interviste o parlare ancora della fine dell’amore con Ramazzotti: “Non sono mai entrata in questa relazione per amore a queste dinamiche, ma per amore puro ed autentico verso l’uomo dietro al personaggio”.

Il cantante e l’organizzatrice di eventi stavano insieme dall’ottobre del 2022, quando Eros Ramazzotti aveva festeggiato il suo compleanno in Messico, proprio dove Dalila lavorava. Una storia che è andata avanti lontano dai riflettori – a parte qualche rara dedica sui social – e che ha cominciato a vedere la fine questa estate, quando hanno cominciato a circolare le prime voci sulla loro crisi sui giornali.

Oggi però il loro amore è arrivato al capolinea, e sembra che qualcosa si sia rotto per sempre: “Eros rimane una persona che ha avuto importanza nella mia vita e la nostra relazione una delle mie più grandi lezioni di sempre”.

Alla fine del suo sfogo Gelsomino ha voluto anche sottolineare quanto per lei sia stato doloroso finire sulle prime pagine dei giornali, con gli occhi del mondo puntati addosso: “Nessuno ti avvisa di come ci si sente ad essere sulla bocca di tutti, eppure nonostante anni di grande lavoro di crescita personale, posso confermare che ci si sente male. Ed è lecito. Imparate a rispettare le persone”.