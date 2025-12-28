La Ruota della Fortuna, Gerry svela l’incidente del vestito di Samira. Malgioglio fa ballare tutti

A La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela l'incidente al vestito di Samira Lui. E Malgioglio sorprende, facendo ballare tutti.

IPA Samira Lui

La puntata del 28 dicembre de La Ruota della Fortuna ha regalato, ancora una volta, sorrisi e colpi di scena. Primo fra tutti l’arrivo in studio di Cristiano Malgioglio che ha cantato Chi lo sa di fronte a Samira Lui e Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna, Malgioglio fa ballare tutti e sorprende Samira

La Ruota della Fortuna il 28 dicembre è partita con un piccolo “dramma” raccontato da Gerry Scotti. Il conduttore infatti ha accolto in studio Samira Lui, svelando che poco prima dietro le quinte c’era stato un incidente con la scollatura del suo vestito.

“Tutti a correre, ma per fortuna abbiamo risolto in fretta”, ha detto, prima di dare via al gioco. Anche oggi non sono mancate le sorprese. Prima fra tutte quella di Cristiano Malgioglio che, dopo una domanda che lo riguardava, è comparso nello studio televisivo. L’artista si è esibito sulle note di Chi lo sa, facendo ballare tutti, poi ha rivelato di essere un grandissimo fan della trasmissione.

Il paroliere e personaggio televisivo ha dato vita ad uno dei momenti più divertenti della puntata, regalando a Samira Lui una lezione su come “accendere” le lettere sul tabellone de La Ruota della Fortuna. “Devi sfiorare le caselle in questo modo”, ha dichiarato, dando una dimostrazione pratica.

Non solo momenti di spettacolo, la puntata è stata caratterizzata soprattutto dal testa a testa fra Ciro e Jimmy. Il campione de La Ruota della Fortuna ha difeso il suo titolo dall’avversario, fra risposte azzardate, momenti di tensione e un montepremi che saliva e scendeva, una manche dopo l’altra. Sino alla sfida finale in cui Jimmy ha confermato il suo ruolo di campione con ben 10.200 euro e lo spicchio della Fiat 500.

Alla Ruota delle Meraviglie però Jimmy non ha avuto la stessa fortuna, collezionando ben tre buste rosse. A consolarlo Gerry Scotti, che ha concluso: “In tre sere hai vinto 50.800 euro, è andata comunque bene”.

Tutti pazzi per Samira Lui, nuovo volto tv su cui puntare

Samira Lui è ormai un fenomeno del panorama televisivo italiano, capace di conquistare pubblico e critica con la sua personalità e il suo talento. La sua ascesa, iniziata con la partecipazione a programmi televisivi seguitissimi come Il Grande Fratello e La Ruota della Fortuna, si è consolidata sempre di più negli ultimi mesi.

Tra chi ha assistito alla sua crescita c’è anche Gerry Scotti, storico volto della televisione italiana e conduttore proprio de La Ruota della Fortuna, che in più occasioni ha espresso ammirazione per il suo stile e la sua professionalità. “Samira ha una naturalezza davanti alle telecamere che non si improvvisa – ha detto Scotti in un’intervista -. Sa intrattenere, sa ascoltare, e porta sempre qualcosa di autentico. È raro trovare una giovane artista con una tale presa sul pubblico”.

Oggi il percorso di Samira la porta verso nuovi traguardi. Sarà infatti alla guida di un programma tutto suo, un progetto che le permetterà di mostrarsi in piena autonomia e di esprimere completamente il proprio stile e il proprio carisma.

