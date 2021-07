Chi è Mario Deaglio, il marito di Elsa Fornero

editato in: da

Ministra e volto noto dei più importanti programmi di attualità, Elsa Fornero è anche una moglie e una madre particolarmente dedita alla famiglia. Suo marito è Mario Deaglio e non è solo un ottimo economista proprio come la sua consorte, ma è anche il padre dei due bei figli avuti dalla Professoressa nel corso dei loro tanti anni di matrimonio.

I due formano una coppia molto solida e sono genitori di Silvia e Andrea. La prima, è docente associata in genetica mentre, il secondo, è un artista ed è un noto regista. Godono quindi di un’ottima carriera e sono l’orgoglio dei loro genitori.

Mario Renzo Deaglio è nato a Pinerolo il 22 aprile 1943. È un economista e accademico italiano. Svolge l’attività di Professore emerito presso il Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche dell’Università degli Studi di Torino.

Ricercatore di lungo corso, ha basato il suo lavoro sulle moderne strutture economiche e sulla distribuzione del reddito, sull’economia sommersa e sui vari cicli che la caratterizzano, oltre che sugli effetti della globalizzazione.

Dal 1996 al 2001 ha redatto annualmente un Rapporto sull’economia globale e sull’Italia per il Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi di Torino. Nella sua carriera, si contano anche numerose collaborazioni di prestigio come quella con The Economist e con gli italiani Panorama, Il Secolo XIX, La Stampa. Ha diretto Il Sole 24 Ore negli anni ’80.

Deaglio è un grande sostenitore del lavoro di sua moglie, che ha sempre supportato anche esponendosi in prima persona. In una delle interviste successive alla Riforma delle Pensioni che sciolse in lacrime Elsa Fornero, suo marito aveva dichiarato: “In quel momento lì, con lo spread che era circa il doppio dell’attuale, in 20 giorni non si poteva fare diversamente”.

E sul dopo Riforma, rivelò anche qualcosa di personale e intimo della loro vita di coppia, fatta di gioie ma anche di momenti di condivisione molto particolari: “Quando è tornata a casa non ci abbiamo certo scherzato, era effettivamente affranta, sentiva il peso di quella responsabilità. Le si diceva di tagliare tagliare tagliare, lei provava a tagliare e le dicevano che non bastava. Alla fine è riuscita a salvare le pensioni da 1400 euro al mese in giù da una serie di tagli che invece si sono fatti sulle pensioni più alte”.