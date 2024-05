Siria Magri, chi è la moglie di Giovanni Toti

Siria Magri è la moglie di Giovanni Toti, il Presidente della Regione Liguria arrestato per corruzione il 7 maggio 2024. La donna, che è legata al celebre politico dal 2003, è un volto noto di Mediaset e in particolare del tg di Studio Aperto, che ha condotto fino al 2010. Da allora, lavora nella retroguardia ed è co-direttrice di Videonews, la testata giornalistica che si occupa dei programmi di infotainment del Biscione.

Chi è Siria Magri

Nata a Bergamo il 5 giugno 1962, Siria Magri trascorre la sua infanzia a Chiuduno. La sua carriera inizia prestissimo, subito dopo aver terminato le scuole superiori, grazie alla collaborazione con l’archivio del quotidiano Eco di Bergamo. Subito dopo viene assunta a Bergamo Tv dove inizia a occuparsi di sport. L’arrivo a Mediaset è invece del 1988, quando ancora si chiamava Fininvest, con i primi incarichi nella nella redazione sportiva in cui diviene giornalista professionista nel 1992. È inoltre nominata responsabile della pagina sportiva del nuovo Tg5.

Conduce Studio Aperto dal 1993, su Italia1, ed è qui che ha conosciuto suo marito Giovanni Toti, nel 1997, che successivamente diventa suo marito. Diventa poi caporedattrice e nel 2010 lascia la conduzione e viene nominata vicedirettore di Videonews, la testata giornalistica che si dedica ai programmi d’informazione delle Reti Mediaset.

Oggi cura diversi programmi del gruppo e in particolare di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Sabrina Scampini e Alessandra Viero, oltre che dei talk di Paolo Del Debbio. Da febbraio 2019 è co-direttrice di Videonews. A febbraio 2020, ha ricevuto il premio Dietro le quinte al Gran Galà della stampa del Festival di Sanremo per la sua carriera.

Pare inoltre che goda di un grande rispetto tra i corridoi di Mediaset e sembra inoltre che abbia un ufficio personale all’ottavo piano in cui accoglie i suoi ospiti dietro un tappeto con la scritta Don’t cross the line (Non oltrepassare la linea). È inoltre sua la mano dietro i principali programmi di informazione e approfondimento, che cura in ogni dettaglio, ed è stata per anni dietro i programmi di Barbara D’Urso, dal mattino alla domenica sera con l’esperimento poi concluso di Live-Non è la D’Urso.

Il rapporto con Giovanni Toti

Giovanni Toti e Siria Magri, all’anagrafe Rosa, si sposano nel 2003 dopo una lunga frequentazione e un primo incontro nei corridoi di Mediaset. La coppia non ha avuto figli. Dei loro primi momenti, degli anni in cui hanno iniziato a frequentarsi con costanza, aveva raccontato: “Dopo lo stage non se n’è più andato. Ha fatto tutta la gavetta ed è arrivato dov’è arrivato. Però sì, qualche volta mi è capitato di bacchettarlo sui pezzi…Ma è sempre stato una persona molto preparata, un professionista, uno che conosce molto bene la storia d’Italia, sa di cosa parla quando parla in tv”.

“Sono orgogliosa di un marito che ha fatto quello che i politici dovrebbero fare, andare sul territorio, conoscere e capire i problemi della gente”, aveva aggiunto parlando del suo impegno politico. Nelle ore successive all’arresto, la famiglia ha preferito mantenere il più stretto riserbo, preferendo percorrere la strada del silenzio.