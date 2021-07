Alessandra Viero, la conduttrice di Quarto Grado e le nozze con Fabio Riveruzzi

editato in: da

Si è conclusa un’altra stagione di Quarto Grado ricca di storie, celebre programma Mediaset di approfondimento e discussione dei casi di cronaca che hanno riscosso notevole rumore mediatico, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. E proprio la conduttrice, a conclusione dell’ultima puntata, ha dato un lieto annuncio al pubblico. La giornalista, sorridente, ha salutato il pubblico annunciando di convolare a nozze con il compagno Fabio Riveruzzi. “Sì, mi sposo! Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i famigliari e gli amici più stretti. Mi fa piacere condividere questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia” ha affermato, senza riuscire a trattenere l’emozione.

La data del matrimonio è stata fissata per domenica 4 luglio. Con la riservatezza che la contraddistingue, la giornalista non ha però lasciato trapelare dettagli aggiuntivi sul matrimonio, alimentando così la curiosità dei suoi fan.

Fabio Riveruzzi non appartiene al mondo dello spettacolo e non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Si sa però che si è laureato in economia alla Sapienza di Roma, che ha conseguito un Master, e che vanta una carriera pluridecennale nel mondo della musica, più nello specifico nel settore della comunicazione ed eventi. La coppia, inoltre, ha dato alla luce un figlio, Roberto Leone, nato nel 2017. Non si sa tuttavia molto sui dettagli della loro vita privata, in quanto i due tendono a non condividere troppe informazioni sugli aspetti più intimi della loro relazione. Si può però affermare con certezza che Alessandra e Fabio sono una coppia fissa da molti anni, e il matrimonio è il passo con cui suggelleranno il loro grande amore.

Alessandra Viero, invece, è laureata in giurisprudenza ed è giornalista professionista dal 2006. Ha lavorato a Mediaset nel 2008, prima come inviata al Tg4 e successivamente a Tgcom24. Nel 2012, invece, ha condotto su Canale 5 il rotocalco estivo Pomeriggio Cinque Cronaca, per poi passare nel 2013 a Studio Aperto.

Non resta dunque che aspettare, per vedere se la nota giornalista condividerà sui social qualche scatto sulle nozze. La curiosità è alle stelle!