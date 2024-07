Morgan, la compagna Alessandra Cataldo contro Angelica Schiatti: “Lo manipolava”

Fonte: IPA Morgan

Alessandra Cataldo, attuale compagna di Morgan e mamma dell’ultima delle tre figlie del cantautore ha deciso di parlare e dire la sua sulle recenti accuse rivolte al conosciuto volto del mondo dello spettacolo. Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato accusato dall’ex fidanzata, nonché artista e attuale compagna di Calcutta, Angelica Schiatti, di stalking e di condivisione di materiale pornografico. Una vicenda che ha scatenato una strenua difesa da parte dell’artista e all’emergere di dettagli oscuri mentre la procura indaga. Ora a intervenire, per la prima volta, è la compagna di Morgan, Alessandra Cataldo.

Alessandra Cataldo difende Morgan dalle accuse di stalking

Alessandra Cataldo rompe dunque il silenzio e in difesa del compagno e attacca sia l’accusatrice Angelica Schiatti sia Selvaggia Lucarelli, che ha portato alla luce della cronaca la vicenda e che è stata recentemente denunciata dal cantautore. “Ho deciso di parlare per la prima volta nella mia vita – dice nelle pagine di MowMag – perché questo è troppo: io non cerco il successo, io non sono mai stata interessata a mettermi in mostra, a me Marco è piaciuto come uomo e ho sempre cercato di supportarlo nella sua arte in cui è bravissimo. Ma io non sono un’artista io sono una donna e una madre che ora vuole dirvi che avete proprio esagerato”.

Una difesa strenua della posizione già evidenziata dal cantautore in un video pubblicato sui social, in cui Morgan ribatte di essere lui la vittima di violenza. Una violenza che sarebbe stata subita a causa delle manipolazioni di Angelica Schiatti e dall’odio che da più parti gli si sta volgendo contro dopo le accuse ricevute.

“Da entrambe (Angelica Schiatti e Selvaggia Lucarelli) è solo vendetta” – spiega Alessandra Cataldo – “Ho deciso di parlare perché io c’ero”. Poi a difesa dalle accuse di stalking: “Non è mai andato nella sua via, non si è mai avvicinato a lei infatti non ha nessuna restrizione. Gli hanno tenuto sotto controllo tutti i dispositivi per tre anni, gli hanno sequestrato i computer, e cosa ha detto il magistrato? Non è pericoloso. Non ha restrizioni né di parola né di azione. Viviamo insieme da 10 anni, abbiamo una figlia di 4 anni, e da Angelica abbiamo subito cattiverie quando ancora la piccola Maria era nel grembo”.

La storia tra Morgan e Angelica Schiatti secondo Alessandra Cataldo

“Marco e Angelica Schiatti avevano avuto una relazione tanti anni prima – spiega Alessandra Cataldo in difesa del compagno – 7 per l’esattezza, relazione che non era finita”. A troncarla sarebbe stato poi Morgan, dopo un “doloroso triangolo” iniziato e portato avanti proprio da Angelica.

“Ma ad un tratto, quando io e lui, già insieme da tempo, scopriamo di aspettare Maria, lei intensifica la sua presenza. Lo cerca, lo seduce, si fa portare nei locali più chic di Milano, si fa ospitare nelle situazioni artistiche di Marco, in radio, sui palchi, nei concerti, nonostante sia “fidanzata” con un uomo chiamato Michele che a Marco racconta come un amico, che in realtà è il suo compagno”.

“Io intanto, durante i nove mesi della gravidanza, sono costretta ad assistere allo spettacolo di un’incessante seduzione e manipolazione di Marco, anche di sfruttamento professionale, culminato nel 2020, proprio un mese prima che Maria nascesse quando lei lo segue fino a Sanremo, e viene fotografata con lui in atteggiamenti equivoci”.