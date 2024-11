Morgan è al verde: “Ho 50 euro in banca, tre figlie e non lavoro”

Non è un periodo facile per Marco Castoldi, che è stato accusato di stalking e diffamazione dalla sua ex fidanzata Angelica Schiatti

Conti in rosso per Morgan. L’ex leader dei Bluvertigo è praticamente sul lastrico da quando l’ex fidanzata Angelica Schiatti lo ha accusato di stalking e diffamazione. Una situazione delicata che ha portato la Warner Music a strappare il suo contratto e la Rai a fermare tutti i progetti che coinvolgevano il musicista. Oggi Marco Castoldi è al verde, con tre figlie da mantenere tra cui una molto piccola, e senza alcun tipo di lavoro.

Morgan è rimasto senza lavoro dopo l’accusa di stalking

Da quando è stato accusato di stalking e diffamazione dall’ex fidanzata, Angelica Schiatti, Morgan non lavora più. Lo ha fatto sapere il cantante stesso, in un duro sfogo su Novella 2000. “Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna”. Accanto ha la sua attuale compagna e mamma della sua bambina più piccola, Alessandra Cataldo, che non ha mai creduto a nessuna di queste accuse.

Morgan ha parlato anche della figlia più grande, Anna Lou Castoldi nata dalla relazione con Asia Argento. È molto fiero di lei e del percorso che sta facendo a Ballando con le Stelle. Di fronte alla domanda se potrebbe ballare con lei nella serata in cui i parenti “sorprenderanno” i concorrenti, il cantautore ha ammesso che si sentirebbe più a suo agio se ci fosse con lui anche la Argento. “Io a Ballando ci vorrei andare con Asia”, ha detto.

Un chiaro appello a Milly Carlucci, magari per partecipare anche come ballerini per una notte? Sia Morgan sia Asia hanno già preso parte a Ballando con le Stelle: lui in gara nel 2021, in coppia con Alessandra Tripoli, lei nel 2017 con Maykel Fonts. Ma Castoldi vorrebbe lavorare soprattutto nella musica, da sempre la sua passione più grande.

“Voglio creare una scuola di musica, ma una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza, cultura e soprattutto prendere in mano la chiave della vita per trasformare il proprio talento in opere, in spartiti, coniugare creatività in realtà, concretezza”, ha spiegato. Anche perché, ha sostenuto: “Bisogna rendersi conto che i talenti non vanno solo valorizzati, ma anche protetti”.

Morgan e la giustizia riparativa dopo le accuse dell’ex

Lo scorso settembre la battaglia tra Morgan e Angelica Schiatti ha preso una piega inaspettata. Il giudice del Tribunale di Lecco ha deciso che il musicista potrà accedere alla giustizia riparativa nel processo che vede l’artista accusato di stalking nei confronti della ex fidanzata. Il giudice ha rinviato il processo al prossimo 14 marzo, per la discussione di eventuali questioni preliminari e per valutare l’esito del percorso che il cantautore sta portando avanti in questi mesi.

La procedura, complementare al processo tradizionale, prevede un incontro per la risoluzione del conflitto tra Morgan e Angelica Schiatti, alla presenza di un mediatore, dopo un percorso di lavoro individuale, per Castoldi, con degli specialisti. Questa decisione potrebbe concorrere a una riduzione della pena, in caso di condanna.

Angelica e Morgan, entrambi monzesi, si sono conosciuti e frequentati una prima volta nel 2014 e poi, successivamente, nel 2019. Un rapporto burrascoso, durato tre mesi e chiuso per decisione di lei.