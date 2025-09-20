IPA Marco Mengoni

Ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, Morgan parla di Marco Mengoni, di Noemi, di Michele Bravi, di Jovanotti. Lo fa con una vena polemica, e del resto lui stesso si definisce “una persona normalissima, magari un po’ polemica ma molto libera”. Senza filtri come sempre, nella puntata andata in onda sabato 20 settembre su Rai1, lancia accuse e puntualizza di aver scoperto lui Mengoni, anche se “non lo dicono”.

Morgan polemico a Ciao Maschio contro Marco Mengoni

Sabato 20 settembre, Marco Castoldi – in arte Morgan – è stato ospite nella prima puntata di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, su Rai1. L’artista, da sempre definito controverso, ha detto di essere “marginalizzato da tutto il sistema, nonostante i successi che ho avuto”. Ha parlato di un suo successo recente, tuttavia non raccontato da nessuno, rimasto “nascosto”: ha fatto le musiche di un documentario che ha vinto 47 festival nel mondo, ed è arrivato primo a Los Angeles, Londra, Toronto.

“Non ne ha parlato nessuno. Per esempio Marco Mengoni esiste perché l’ho scoperto io, non l’ha mai detto nessuno e nessuno lo dice. Se non ci fossi stato io non esisterebbe. Così come Noemi, Michele Bravi, tutti quei talenti li ho lanciati io. Mengoni era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito e io invece l’ho capito”, ha dichiarato Morgan al programma.

Su Mengoni, il discorso non si è chiuso qui, in quanto, rispondendo alla domanda diretta della De Girolamo, Morgan ha messo un punto, definendo il cantante un irriconoscente. “Per niente, perché il sistema non è riconoscente, lui poverino non può esserlo, perché è attorniato da gente che rema contro”.

La frase su Jovanotti

Dopo aver parlato di Marco Mengoni e aver menzionato Noemi e Michele Bravi, Morgan ha inoltre criticato Jovanotti. “Se potessi rinascere vorrei essere Jovanotti per fargli fare cose migliori. Sfruttare l’occasione di avere tutto il suo pubblico, per fargli fare musica intelligente. Lui è furbo, si schiera e non si schiera. È molto furbo, cavalca tutte le epoche. Si trasforma”.

Le parole di Nunzia De Girolamo

Nel corso dell’ospitata Morgan è tornato a parlare dell’episodio con Bugo a Sanremo, menzionando il suo essere divisivo e parlando della sua forte etica. “Basta che ci sia un guadagno, tutti fanno delle cose solo per il guadagno. Io sono vecchio stile”. All’Adnkronos, la De Girolamo ha poi affidato la sua dichiarazione sull’intervista.

“Morgan è un maschio che merita di essere ascoltato, al di là delle sue stravaganze. Ha un’estrema sensibilità e dice cose intelligenti, merita di essere ascoltato. Da molto tempo è fuori dal video ed è una tipologia di maschio interessante per il pubblico. Ci sono dei personaggi che vanno trattati con cura perché hanno delle personalità complesse. Morgan l’ho trattato con cura ma senza sconti“. Negli ultimi due anni, Morgan è stato al centro di forti polemiche: nel 2023, è stato allontanato da X Factor, inoltre è al centro del processo per stalking, denunciato dall’ex Angelica Schiatti nel 2020. Fallito, alla fine, il tentativo di giustizia riparativa tra la ex Schiatti e Morgan.