Angelina Mango fa coppia con Marco Mengoni, il nuovo singolo: Canto d’amore

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Angelina Mango

Dopo la loro prima collaborazione nel 2024, Angelina Mango e Marco Mengoni tornano a incrociare le voci in Canto d’amore, il nuovo singolo in uscita il 12 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio. Una canzone che anticipa il nuovo tour dell’artista lucana e che arriva come una carezza estiva, ma con un’anima tutt’altro che leggera: al centro ci sono le contraddizioni, la libertà di sbagliare e quella ricerca di autenticità che, oggi più che mai, sembra parlare a tutti.

Angelina Mango featuring Marco Mengoni: il duetto che aspettavamo

Canto d’amore segna un nuovo incontro musicale tra Angelina Mango e Marco Mengoni, a due anni da Uguale a me, brano contenuto in Poké melodrama, il primo album dell’artista lucana. Stavolta, però, l’atmosfera cambia direzione e si fa più corale, quasi rituale, con un respiro che guarda alle radici mediterranee e alla forza dei canti popolari.

Il singolo, pubblicato da Latarma Records e distribuito da Ada/Warner Music Italy, porta la firma di Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettore. La composizione è di Jacopo Ettore e Nicola Lazzarin, mentre la produzione è affidata a Cripo e Giovanni Pallotti. Una squadra d’eccezione che costruisce un suono contemporaneo ed elegante, senza rinunciare a quell’energia spontanea che richiama i cori popolari: una voce che parte da un’esperienza personale e finisce per coinvolgere tutti.

Forse è proprio questo l’aspetto più interessante del brano: Canto d’amore sembra allargare il significato stesso dell’amore, andando oltre la sua dimensione più tradizionale e romantica. Non parla soltanto di relazioni o di sentimenti idealizzati, ma di un legame più profondo con sé stessi e con ciò che si è davvero. Qui l’amore passa dalla possibilità di accettarsi, anche quando ci si sente fuori fuoco, imperfetti, pieni di dubbi. Una prospettiva molto vicina alla sensibilità di Angelina Mango, che negli ultimi anni ha costruito un’identità artistica riconoscibile proprio sull’equilibrio tra istinto, vulnerabilità e presenza scenica.

Di cosa parla “Canto d’amore”

Il cuore del pezzo è fatto di contrasti. Essere forti e fragili nello stesso momento, sicuri e insicuri, perfetti e imperfetti: Canto d’amore gioca su questa umanità piena di spigoli, senza cercare di lisciarla per forza. La canzone racconta il bisogno di liberarsi dall’ossessione della perfezione e di concedersi anche l’errore, senza trasformarlo ogni volta in una colpa.

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La scelta della coralità, poi, non è un dettaglio secondario. I cori diventano una presenza viva, quasi fisica, e accompagnano le voci di Angelina e Mengoni in una dimensione più ampia. Non c’è solo il dialogo tra due artisti, ma l’idea di stare dentro una comunità, di lasciarsi attraversare dagli altri senza paura. Un messaggio che, in tempi di esposizione costante e giudizio continuo, ha un peso particolare.

Il nuovo tour estivo di Angelina Mango

Il singolo arriva poco prima del ritorno live di Angelina Mango. Dal 17 luglio partirà Nina canta nei teatri d’estate, la tournée prodotta e organizzata da Live Nation che porterà l’artista in nove location italiane tra anfiteatri, castelli, teatri all’aperto e luoghi dal fascino quasi cinematografico.

Il viaggio inizierà dal Teatro Romano di Verona, per poi toccare Caserta, Palermo, Taormina, Porto Recanati, Roma, Castiglioncello, Assisi e Matera, dove il tour si chiuderà l’8 agosto alla Cava del Sole. Durante i concerti ci sarà spazio per Canto d’amore, ma anche per i brani di caramé, il suo ultimo album, e per le versioni live e acustiche pubblicate a sorpresa nei mesi scorsi, da melodrama a la noia, passando per Che t’o dico a fa’ e Smile.