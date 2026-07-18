IPA Carlo Conti e Andrea Delogu

Prima serata dell’evento Tim Summer Hits e l’estate televisiva sulla Rai, ufficialmente, può cominciare. Palco scintillante, ospiti da capogiro e una coppia di padroni di casa che funziona sempre di più e che non delude mai: Andrea Delogu e Carlo Conti. Tra un asso nella manica e l’altro, la serata ha regalato ritorni attesissimi (come quello emozionante di Angelina Mango) e una prova a sorpresa che nessuno si aspettava (per l’esperto di quiz, Conti). Le nostre pagelle.

Andrea Delogu e Carlo Conti, il feeling è servito. Voto: 7

“Ciao Andrea, pronta per questa prima puntata?”. Solo con lo scambio di apertura – dei vocali tra loro – Andrea Delogu e Carlo Conti hanno ormai confermato il loro feeling sul palcoscenico, tanto che più volte, quando Conti ha condotto Sanremo nel 2025 e nel 2026, si è parlato di una possibile co-conduzione con “la Rossa”.

Una conduzione pulita, in cui nessuno sovrasta l’altro, e soprattutto è la musica al centro di tutto, con qualche piccola chicca. Sì, perché la Delogu ha subito messo in guardia Conti: ci saranno delle prove durante il Tim Summer Hits. “Fossi in te inizierei a ripassare un pochino”. Essendo Conti tra i presentatori di quiz più amati della tv, dovrà misurarsi con delle domande. “Ho deciso di usare un asso nella manica. Anzi, due”.

Annalisa, performer nata. Voto: 9

Ogni volta che Annalisa sale su un palco, se lo prende. Non c’è molto da dire, se non che i complimenti sono ormai ripetitivi. Ma non possiamo farci niente, tutti amano “Nali”, al secolo Annalisa Scarrone, la pop star italiana per eccellenza in questo momento in Italia. E allora sul palco del Tim Summer Hits ha portato diversi suoi successi (ha aperto proprio lei la serata): Mon Amour, Maschio, Sinceramente e tanto altro, in una performance che ha scaldato il pubblico.

Il quiz di Carlo Conti (ma stavolta gioca lui e non fallisce). Voto: 7

In televisione abbiamo già visto tutto? Forse sì, ma il ribaltamento dei ruoli è sempre piacevole da osservare (pensiamo a Belve, quando è stata Maria De Filippi a fare le domande alla Belva Suprema Fagnani), ed è quello che è accaduto a Carlo Conti.

“Quest’anno ho pensato di fare a te un quiz: io lo conduco e tu sei il concorrente“, ha annunciato il creator Gabriele Vagnato, servendo tre indizi sul prossimo ospite. È nato a New York, ha la doppia cittadinanza, ha cantato davanti a Giovanni Paolo II. Altro indizio, un’emoji. Conti non ci ha messo molto per indovinare il vincitore del suo ultimo Sanremo: Sal Da Vinci. Ovviamente lo ha capito al volo, perché lui è Carlo Conti e questo è il suo campo. Un po’ come sfidare Bolt sui cento metri: divertente, ma il finale lo conosciamo già.

Il ritorno emozionante di Angelina Mango. Voto: 10

Il momento più emozionante della serata? Quando sul palco sono arrivate due voci che amiamo e che insieme fanno scintille: due vincitori di Sanremo, due artisti che amano sorprendere, due amici che si erano già incontrati musicalmente e che con Canto d’amore hanno creato una piccola perla estiva, ma destinata a restare, come ha notato Conti. E questa esibizione è stata importante: il ritorno sul palco di Angelina Mango, il suo “bentornato” a casa di fronte al pubblico numeroso di Piazza del Popolo a Roma.

Nell’autunno del 2024 la sua corsa si era fermata di colpo: un problema alle corde vocali l’aveva costretta ad annullare l’intero tour dopo appena due date, e da lì era calato un silenzio lungo, quasi assordante. Poi l’uscita a sorpresa di un disco, arrivato come un messaggio in bottiglia, il ritorno nei teatri, sui palchi, l’affetto del pubblico e, sì, quella paura di essere dimenticata finalmente scacciata via.

Commovente il “bentornata” di Delogu, così come la frase di Mengoni: “Non se n’è mai andata”. Angelina Mango si è emozionata: “Mi viene da piangere”. Le mani le tremavano, forse anche un po’ il cuore, ma l’importante è questo: il sole splende nuovamente nella sua vita, e lei splende sui palchi. E un 10 anche a Mengoni, tanto gigante da fare un passo indietro su quel palco per celebrare Angelina.

Emma, la regina delle estati italiane. Voto: 8

Annalisa è la performer di questi eventi, ma lo è anche Emma, la regina delle estati italiane. Oltre al singolo Antidroga, con Fabri Fibra, ha cantato L’amore non mi basta, brano che di anni ne ha dieci e che ha riconquistato il pubblico italiano e internazionale. In Spagna, dove è diventata una hit, l’Atlético Madrid l’ha persino trasformata in un tributo per Antoine Griezmann. Conti l’ha definita straordinaria (e lo è), ma lei ha diretto quel complimento a qualcun altro: “Loro sono straordinari”, il suo amato pubblico. Ecco perché la amiamo.

Ditonellapiaga e la sorpresa in diretta. Voto: 9

Tra le artiste più amate, Ditonellapiaga si è ormai costruita il suo pubblico di fedelissimi: Che fastidio!, brano con cui ha gareggiato a Sanremo 2026, è stato un successo, e molti lo avrebbero preferito a Per sempre sì di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest. Il successo della canzone è stato tale da conquistare il record di 391 milioni di ascolti. “Ma cosa, io? Ma veramente? Non lo sapevo. Wow”, lo ha scoperto così, sul palco del Tim Summer Hits. “Ma festeggiamo, la ricantiamo”. E ha trascinato subito il pubblico in un fastidio collettivo: meravigliosamente fastidiosa.