Ascolti tv del 28 luglio, Temptation Island: la storia si ripete contro Il giovane Montalbano

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è tornato su Canale 5 per il secondo appuntamento consecutivo della settimana con Temptation Island.

Il nemico da battere in fatto di share è ancora una volta Michele Riondino, protagonista de Il giovane Montalbano. Lo scontro è lo stesso di lunedì 27 luglio e la vittoria di Temptation negli ascolti tv è stata schiacciante. Dunque, la storia si ripete.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 la serie, Ritorno in Paradiso 2 e su Rai 3 il documentario Lucio per amico Ricordando Battisti. Italia 1 ha trasmesso il film con Brad Pitt Bastardi senza gloria e Rete 4 un classico della commedia italiana, Lo chiamavano Bulldozer, Mentre su La7 abbiamo ritrovato In onda.

Nell’access prime time si continua a sentire la mancanza di Stefano De Martino. Marco Liorni con L’Eredità Summer su Rai 1 non riesce a ottenere i risultati sperati. Mentre Canale 5 è talmente soddisfatta de La Ruota della Fortuna che non lascia andare in vacanza Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 28 luglio: Temptation vola al 34,1%

Su Rai 1 Il giovane Montalbano incolla al piccolo schermo 1.820.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Temptation Island conquista 4.405.000 spettatori con uno share del 34.1%.

Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 536.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Bastardi senza gloria appassiona 759.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Lucio per Amico – Ricordando Battisti segna 966.000 spettatori (6.3%).

Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer totalizza 656.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 626.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 198.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Segnali dal futuro raduna 276.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 28 luglio: L’Eredità Summer precipita

Su Rai1 L’Eredità Summer ottiene 2.561.000 spettatori (16.2%) dalle 20:43 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:41 alle 20:49 (3.465.000 – 23%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.588.000 spettatori pari al 28.9% dalle 20:51 alle 21:31.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 551.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 875.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.086.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 729.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 649.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.057.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 425.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 462.000 spettatori con il 2.9%

Ascolti tv Preserale, dati del 28 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.997.000 spettatori pari al 21.5%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.991.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.371.000 spettatori (16.2%), mentre The Wall convince 1.739.000 spettatori (16.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (317.000 – 3.8%), Blue Bloods è seguito da 344.000 spettatori con il 3.4% nel primo episodio e 512.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 337.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 419.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.840.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 770.000 spettatori (5.7%) e Via dei Matti n° 0 in replica 739.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 718.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa intrattiene 767.000 spettatori (5.7%). Su La7 Grantchester raduna 78.000 spettatori pari all’1% nel primo episodio e 85.000 spettatori pari allo 0.8% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 290.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (209.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 334.000 spettatori con il 2.7%.