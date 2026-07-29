Le pagelle di Temptation Island: dal falò-dramma di Giovanni e Sabrina al colpo di scena di Francesca e Danilo (che ha lasciato tutti interdetti)

Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Il percorso delle coppie di Temptation Island è (quasi) giunto al termine; il 28 luglio è andata in onda la penultima puntata, ma ritroveremo ancora le coppie con la classica puntata del mese successivo alla decisione ai vari falò. E che falò: molti sono rinati dalle loro ceneri, dopo essersi infiammati. Altri si sono lasciati tentare dall’amore, dal passato. E Filippo Bisciglia, Capitano in tempesta di un’edizione che ha confermato il record di ascolti, si è avvicinato un po’ troppo al fuoco, scottandosi.

Giovanni e Sabrina, il falò con dramma. Voto: 4

Due inviti rifiutati e poi, quando finalmente si è giunti al fatidico confronto, tutto si è quasi consumato nel tempo di un respiro: Sabrina si è seduta e Giovanni è rimasto giusto i secondi necessari a citare il padre, salvo poi alzarsi e andarsene. Un coup de théâtre, tra fuga e inseguimento.

Tra Sabrina e Giovanni non c’è mai stato un vero punto d’incontro, e il loro faccia a faccia lo ha confermato: solo il rimpallo delle accuse e la fiducia incrinata mesi prima e mai più ricucita. Lei lo ha bollato come immaturo, lui si è detto ferito da tutto e alla fine sono usciti separati, ognuno per la propria strada. Era l’epilogo già scritto per loro. Giovanni ci ha dato una lezione preziosa: se l’amore è in dubbio, è giusto andarsene, senza sprecare quel tempo che ci rimproveriamo puntualmente di aver perso.

Francesca e Danilo, il colpo di scena che spazza via tutto. Voto: 2

Danilo si è seduto al falò sfoggiando il suo miglior fair play: la sua storia con Francesca sembrava definitivamente naufragata, dopo le mille domande di Filippo Bisciglia, che le ha provate davvero tutte pur di salvare (anche) questo duo. Entrambi si sono accusati a vicenda di guardare single e tentatrice con gli stessi occhi che un tempo si riservavano soltanto tra loro: una storia in cui i due cercano quasi le stesse cose, senza però riuscire più a darsele.

Tra loro si è tornati sempre allo stesso punto: Danilo ha ceduto sin da subito alla curiosità di conoscere la tentatrice, Francesca ha sofferto (tanto), e solo dopo si è messa in gioco. Comprensibile, umano, persino inevitabile. Meno comprensibile è quello che è successo al momento di tirare le somme: invece di lottare, Danilo si è trincerato dietro il suo “non voglio giudicare”, si è dichiarato la persona sbagliata della coppia ed è arrivato persino a non rincorrerla. I due si dicono inizialmente addio in lacrime, emotivamente nudi, e la sensazione è che sia davvero finita.

E invece no. Perché quando ormai il falò sembrava aver scritto la parola fine, ecco il ribaltone: basta la spinta di Filippo (ancora, di nuovo), perché tutto cambi in pochi secondi. Lui chiede se può tornare indietro, con tanto di voce strozzata e lacrima facile, lei mette solo un paletto – le scuse valgono solo se accompagnate da un vero cambiamento – e alla fine si ritrovano con un bacio. Insomma, dopo un’edizione passata a rincorrersi e a ferirsi, Francesca e Danilo escono dal programma mano nella mano. Che poi è, con ogni probabilità, l’unico finale che nessuno dei due aveva davvero previsto. E nemmeno gli spettatori (inferociti dopo l’intercessione di Bisciglia).

Filippo Bisciglia le prova tutte. Voto: 7

In questa edizione di Temptation Island Filippo Bisciglia si è dimostrato molto più coinvolto nel percorso delle coppie, soprattutto durante i falò: più che un conduttore, è stato spesso il grillo parlante delle fidanzate e dei fidanzati, prendendo – a tratti – spudoratamente le parti di qualcuno. Nemmeno con Giovanni è rimasto inerme, dopo la fuga del falò: se ne stava andando, non stava dando un finale al programma. Ma non lo stava dando nemmeno a se stesso.

Non tutti, però, hanno apprezzato la scelta del conduttore di “interferire” durante i confronti. Una fetta di pubblico è convinta che ormai insista un po’ troppo nel difendere cause che appaiono perse in partenza, al punto da invocare, tra il serio e il faceto, un cambio di guida per la prossima stagione.

La verità, però, è che senza Filippo, il nostro Capitano, Temptation non sarebbe la stessa cosa. Perché il suo modo di entrare nelle dinamiche e di accompagnare le coppie è parte integrante del programma. Segno che, piaccia o no, il conduttore resta tra i motivi per cui il reality dei sentimenti non ha mai perso un colpo: se ne parla, ci si accende. Ed è esattamente questo il suo mestiere.

L’amore non (mi) basta. Voto: 5

Non era mai successo, e infatti fa notizia: per la prima volta le ormai ex coppie si sono ritrovate nei rispettivi villaggi, al termine della puntata. Da una parte Soraya, Sabrina e Sara nel villaggio delle fidanzate, dall’altra Cristian, Giovanni e Gabriele in quello dei fidanzati. E mentre da un lato gli uomini si sono ritrovati quasi emozionati come vecchi amici, tra risate e la promessa di rivedersi fuori (con tanto di curiosità di Gabriele per il famigerato carrettino di Giovanni), dall’altro il brindisi delle ragazze è stato un piccolo processo agli ex. Materialista, immaturo, superficiale: gli aggettivi fioccavano più delle bollicine, e la festa per la ritrovata libertà sapeva un po’ troppo di resa dei conti. Cosa ricorderemo di questa penultima puntata? Lo ha detto Emma: l’amore non basta.