Temptation Island, pagelle della terza puntata: Bisciglia salva Sara (6), Rosario pessimo (3), Cristian il migliore (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La terza puntata di Temptation Island 2026 non delude le aspettative con colpi di scena continui e falò di confronto sempre più appassionanti. La puntata si apre con l’attesissimo confronto fra Sara e Gabriele, così difficile che Filippo Bisciglia è costretto a intervenire, sino ad arrivare al falò a tre fra Alessandra, Rosario e la tentatrice Giada.

Il falò di Sara e Gabriele è un mare di lacrime. E Bisciglia interviene. Voto: 6

Il falò di confronto fra Sara e Gabriele era attesissimo, soprattutto dopo la fuga della scorsa settimana del ragazzo che era corso fuori dal villaggio per affrontare il tentatore della sua fidanzata.

“La colpa è mia, io ho rovinato la mia Saretta e questo mi distrugge”, ha esordito Gabriele, fra le lacrime, aggiungendo poi: “Ti devo chiedere scusa di tante cose, capisco che mi sono comportato male”.

Parole pronunciate di fronte ad una Sara incapace di parlare. “Noi una volta non eravamo così, siamo diventati orribili e io sto malissimo”, ha detto piangendo. Poco dopo ha espresso tutto il suo disagio per l’atteggiamento di Gabriele, gelosissimo e oppressivo nei suoi confronti.

“Io non riesco a fare più niente, mi giudichi sempre e non mi fai respirare – si è sfogata – […] Mi fermavo tardi al lavoro perché provavo ansia nel tornare a casa, anche se tu credevi che stessi con un altro”.

A quel punto Filippo Bisciglia è costretto a intervenire. Prima per dire a Gabriele che non dovrebbe chiamare la sua fidanzata “mia”. “Sbagli quando dici la mia Saretta perché lei non è di tua proprietà”, gli dice.

Poco dopo è sempre il conduttore a prendere le redini del falò, salvando in un certo senso Sara. Gabriele infatti vorrebbe uscire con lei, ma è chiaro che la ragazza non vuole ed è confusa, ma soprattutto che è così sconvolta da non riuscire a prendere una decisione.

E così prima Gabriele dice di non riuscire ad andare via senza di lei, poi, ascoltando le parole del conduttore, cambia idea. “Se la mia fidanzata mi dicesse che sta male con me, io la lascerei andare per il suo bene”, gli spiega.

“Ho veramente capito che sono io quello sbagliato, avrei voluto provare a rimediare un’altra volta”, conclude alla fine.

Cristian è il migliore (e l’uomo che tutte vorremmo). Voto:8

In mezzo a tanti uomini che hanno reazioni esagerate, distruggendo tutto nel villaggio, e hanno atteggiamento controllati con le loro fidanzate, Cristian è una rarità. Il suo comportamento dovrebbe essere normale, invece a Temptation Island risulta addirittura unico.

Cristian si arrabbia di fronte ai video di Soraya con il tentatore Dimitri e si ingelosisce quando i due si avvicinano, ma non distrugge nulla e non pronuncia frasi fuori luogo. Non scappa dal villaggio (come aveva fatto Gabriele la scorsa puntata per un bagno notturno di Sara), ma svela come si sente agli altri fidanzati e svela di voler incontrare la sua fidanzata per chiarire.

Gestisce la situazione in modo “sano” e si conferma uno dei concorrenti migliori di questa edizione dello show, tanto che sul web tutti fanno il tifo per lui. D’altronde era bastata una frase, pronunciata di fronte ai video di Soraya, impegnata a criticarlo e flirtare con il tentatore, per conquistarci.

“Io non dirò mai ad una donna, tu non vai lì, tu non fai questo, tu non ti metti questo – ha detto -. Sbaglierà? Lo verrò a sapere tanto la verità viene sempre a galla”.

Rosario si conferma “il malessere” di Temptation Island. Voto: 3

Rosario si conferma come uno dei peggiori concorrenti di Temptation Island e un vero e proprio “malessere”, come è stato soprannominato spesso sui social. Nel reality non mette alla prova i sentimenti che prova per la sua fidanzata, ma si concede semplicemente una vacanza, passando le sue giornate a flirtare con la single Giada.

Non è nemmeno furbo, perché di fronte alle telecamere si lascia sfuggire di aver tradito la fidanzata Alessandra proprio con la tentatrice che lei conosce e di averla incontrata più volte a Milano. E mentre la fidanzata piange e si dispera al capanno, scoprendo tradimenti e vedendo video in cui si diverte a flirtare con lei, lui affronta il programma come una vacanza in cui divertirsi e svagarsi.

Così rifiuta il falò con Alessandra la prima volta e quando viene richiamato per la seconda volta preferisce scherzare con gli altri fidanzati e continuare a preparare la cena, anziché confrontarsi con lei. Solo quando la ragazza lo mette alle strette, coinvolgendo anche la single Giada, Rosario finalmente si decide a incontrala.

A Temptation Island dunque va in scena per la prima volta un falò a tre: lui, lei e l’altra. Un triangolo amoroso che lascia con il fiato sospeso, mai avvenuto prima. Un colpo di genio da parte della redazione che appassiona e porta ad un altro livello il programma.

Giovanni è uno di noi. Voto: 7

Giovanni resta uno fra i concorrenti più simpatici della trasmissione. Dopo il mancato falò di confronto con Sabrina, il giovane non ha perso la voglia di ironizzare e ormai sembra quasi arreso di fronte ai video della fidanzata che mostra interesse per il tentatore Lory.

“Dovevo ascoltare mia madre”, ripete ancora una volta e prova a non lasciarsi andare alla disperazione o alla rabbia, come gli altri fidanzati. Anche se le frasi (e i gesti) di Sabrina sono sempre più forti. La fidanzata sembra ormai averlo dimenticato, mettendo da parte ogni remora per dedicarsi totalmente al tentatore Lory.