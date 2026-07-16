Vuoi dare volume ai tuoi capelli? Allora sei nel posto giusto. Ci sono tantissimi prodotti che promettono di rendere voluminosi anche i capelli più fini e che alla fine dei conti ti lasciano con capelli piatti e un senso di delusione. Questo perché mousse, spray o creme possono aiutare, ma il vero segreto sta tutto nel tool. Sì, perché è proprio l’asciugacapelli che dà forma e consistenza ai capelli, ma noi non vogliamo fermarci al phon abbiamo scovato per te la soluzione semplice da usare, veloce e definitiva: la spazzola elettrica.
Non una qualsiasi, abbiamo scelto il meglio che nel mondo dell’hairstyling vuol dire un solo brand: ghd. La sua spazzola Rise è talmente innovativa che una volta provata non vorrai più lasciarla e diventerà il tuo migliore alleato per dare volume ai capelli a prescindere dalla lunghezza e dallo stile che vuoi ottenere.
La spazzola elettrica ghd Rise è innovativa
Dietro ogni apparecchio ghd c’è uno studio approfondito e una collaborazione tra esperti del settore. Per la spazzola elettrica Rise il brand britannico ha deciso di adottare la stessa filosofia e ci ha dato una spazzola intelligente nel vero senso della parola. Il tool è dotato di smart technology, una tecnologia che misura la temperatura 250 volte al secondo e la adatta in base alla tipologia del tuo capello. In questo modo la temperatura ottimale per ogni styling non supera i 185°C su tutta la lunghezza della ciocca senza stressare o rovinare la chioma. Alla fine sarà sana e dalla lunga tenuta grazie anche alla diffusione del calore uniforme.
A rendere innovativa la spazzola elettrica ghd Rise c’è un dettaglio che spesso viene trascurato: le setole o più precisamene la lunghezza delle setole e il loro diametro. Dopo diverse ricerche Rise ha la trovato la soluzione perfetta con le setole di nylon di 5 mm. Con quelle troppo lunghe c’è il rischio che si formino nodi, mentre quelle troppo lunghe rendono difficile usare la spazzola. Il modello da 5 mm adottato sulla Rise dona un volume extra.
Come avere una piega voluminosa con la spazzola ghd Rise
Tra i vantaggi della spazzola elettrica ghd Rise c’è anche la semplicità d’utilizzo ideale per chi non è abile con lo styling, ma non rinuncia a una chioma voluminosa. La prima cosa da fare è texturizzare i capelli con uno spray volumizzante da distribuire sulle radici.
Ora dividi le ciocche in varie sezioni realizzando una riga laterale profonda con l’aiuto di un pettine con la coda. A questo punto prendi una ciocca di capelli di circa 2 centimetri e posiziona la spazzola ghd Ride orizzontalmente all’altezza delle radici. Se vuoi un look mosso o riccio, non devi fare altro che avvolgere la ciocca intorno al corpo della spazzola e mantenere i capelli in piega per pochi secondi (massimo 8) poi rilascia la ciocca (che avrà la forma di un morbido boccolo) e ripeti l’operazione su tutti i capelli.
Quando avrai realizzato i boccoli su tutti i capelli con la ghd, aprili con l’aiuto di un pettine a denti larghi e termina spruzzando uno spray per fissare il look.
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