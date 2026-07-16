Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

ghd La spazzola elettica ghd Rise dona volume immediato ai capelli

Vuoi dare volume ai tuoi capelli? Allora sei nel posto giusto. Ci sono tantissimi prodotti che promettono di rendere voluminosi anche i capelli più fini e che alla fine dei conti ti lasciano con capelli piatti e un senso di delusione. Questo perché mousse, spray o creme possono aiutare, ma il vero segreto sta tutto nel tool. Sì, perché è proprio l’asciugacapelli che dà forma e consistenza ai capelli, ma noi non vogliamo fermarci al phon abbiamo scovato per te la soluzione semplice da usare, veloce e definitiva: la spazzola elettrica.

Non una qualsiasi, abbiamo scelto il meglio che nel mondo dell’hairstyling vuol dire un solo brand: ghd. La sua spazzola Rise è talmente innovativa che una volta provata non vorrai più lasciarla e diventerà il tuo migliore alleato per dare volume ai capelli a prescindere dalla lunghezza e dallo stile che vuoi ottenere.

Offerta ghd Rise Spazzola elettrica volumizzante

La spazzola elettrica ghd Rise è innovativa

Dietro ogni apparecchio ghd c’è uno studio approfondito e una collaborazione tra esperti del settore. Per la spazzola elettrica Rise il brand britannico ha deciso di adottare la stessa filosofia e ci ha dato una spazzola intelligente nel vero senso della parola. Il tool è dotato di smart technology, una tecnologia che misura la temperatura 250 volte al secondo e la adatta in base alla tipologia del tuo capello. In questo modo la temperatura ottimale per ogni styling non supera i 185°C su tutta la lunghezza della ciocca senza stressare o rovinare la chioma. Alla fine sarà sana e dalla lunga tenuta grazie anche alla diffusione del calore uniforme.

A rendere innovativa la spazzola elettrica ghd Rise c’è un dettaglio che spesso viene trascurato: le setole o più precisamene la lunghezza delle setole e il loro diametro. Dopo diverse ricerche Rise ha la trovato la soluzione perfetta con le setole di nylon di 5 mm. Con quelle troppo lunghe c’è il rischio che si formino nodi, mentre quelle troppo lunghe rendono difficile usare la spazzola. Il modello da 5 mm adottato sulla Rise dona un volume extra.

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Come avere una piega voluminosa con la spazzola ghd Rise

Tra i vantaggi della spazzola elettrica ghd Rise c’è anche la semplicità d’utilizzo ideale per chi non è abile con lo styling, ma non rinuncia a una chioma voluminosa. La prima cosa da fare è texturizzare i capelli con uno spray volumizzante da distribuire sulle radici.

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Ora dividi le ciocche in varie sezioni realizzando una riga laterale profonda con l’aiuto di un pettine con la coda. A questo punto prendi una ciocca di capelli di circa 2 centimetri e posiziona la spazzola ghd Ride orizzontalmente all’altezza delle radici. Se vuoi un look mosso o riccio, non devi fare altro che avvolgere la ciocca intorno al corpo della spazzola e mantenere i capelli in piega per pochi secondi (massimo 8) poi rilascia la ciocca (che avrà la forma di un morbido boccolo) e ripeti l’operazione su tutti i capelli.

Quando avrai realizzato i boccoli su tutti i capelli con la ghd, aprili con l’aiuto di un pettine a denti larghi e termina spruzzando uno spray per fissare il look.

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