La piastra ghd Gold si rinnova con un’edizione limitata fresca e vivace che ci ricorda l’estate e che è in super sconto

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

ghd La piastra ghd Gold Jelly MInt è in offerta a un prezzo incredibile

Se ti piace cambiare lo styling dei tuoi capelli c’è un accessorio a cui è impossibile rinunciare ed è la piastra per capelli. Tra i marchi leader in questo campo ghd si distingue per prodotti di qualità realizzati con la consulenza di professionisti. Il brand britannico ama stupire i suoi fan e ha deciso di fare ben due regali con protagonista uno dei suoi modelli di punta: la piastra Gold.

All’apparecchio è stato rifatto totalmente il look con un’edizione limitata colorata e vivace che si sposa in pieno con lo spirito dell’estate. L’altro regalo invece riguarda il prezzo. Uno dei top di gamma di ghd solo per poche ore è in offerta a un prezzo mai visto prima, un vero affare se desideravi avere una piastra di qualità unica nel suo genere grazie all’edizione limitata.

Offerta ghd Gold Piastra in edizione limitata Jelly Mint

La linea Jelly ha un’estetica più fresca

La piastra Gold in offerta rientra nell’edizione limitata di ghd Jelly che rappresenta una vera e propria innovazione rispetto allo stile del brand britannico. Il nero con dettagli in oro viene sostituito da colori brillanti e dettagli semitrasparenti. La linea infatti include due versioni, la Sunkissed Peach sui toni del pesca e del corallo e la Jelly Mint della piastra gold in offerta che come suggerisce il nome punta sul verde menta con inserti glazed blu.

Amazon

A rendere ancora più accattivante la piastra è una bellissima pochette in cui conservarla facilmente. Il modello in edizione limitata è perfetto per proteggere l’apparecchio con stile perché riprende gli stessi colori della piastra e in più resiste al calore.

Uno strumento bello da vedere, da portare sempre con te e che con il suo mood frizzante e allegro ti spingerà a usarlo ogni volta che vuoi senza danni alla chioma.

La piastra ghd gold in edizione limitata protegge i capelli

Può cambiare il colore e il design della piastra Gold ma non la qualità. L’edizione limitata ha le stesse prestazioni del modello Gold classico. Quindi acquistando la versione Jelly Mint avrai un apparecchio dotato di due sensori termici posizionati sulle singole lamelle che hanno l’obiettivo di mantenere la temperatura costante dalle radici fino alle punte. Questo vuol dire che ogni volta che userai la piastra la temperatura non andrà oltre i 185°C e i tuoi capelli ringrazieranno perché saranno molto più lisci e morbidi, oltre ad avere un aspetto più sano anche se la usi costantemente.

Offerta ghd Gold Piastra in edizione limitata Jelly Mint

Adatta a qualsiasi tipologia di capello, le lamelle non solo hanno dei sensori, ma anche un sistema basculante che consente di scorrere tra i capelli in modo delicato e senza stressarti così da assicurarti uno styling veloce e con il minimo sforzo.

Come tutte le piastre ghd di ultima generazione, anche la Gold Jelly Mint è pensata per regalarti uno styling sempre diverso. Infatti il fusto della piastra arrotondato ti aiuta a realizzare sia look lisci e lucenti sia morbide onde o beach waves con un solo apparecchio, perfino in offerta.

La piastra ghd Gold classica in offerta

Avevamo anticipato che ghd ha deciso di fare un regalo ai suoi fan scontando il modello Jelly Mint, ma non è l’unico della linea ad avere un prezzo interessante. Anche la versione classica della piastra Gold è in offerta per poco tempo con uno sconto del 35%, un vero affare se si considera che puoi portarla ovunque perché è dotata del voltaggio universale. Inoltre ha un dispositivo che la spegne dopo 30 minuti di inattività per uno styling sicuro, economico e versatile se pensi che puoi scegliere tra il modello in edizione limitata che ti parla di estate e quello classico, un evergreen.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale