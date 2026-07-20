Capelli in ordine come appena fatti è possibile grazie alla piastra senza fili ghd Unplugged Styler: piccola, compatta e ora in offerta

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La ghd Unplugged Styler è la piastra da avere in borsa per ritocchi on the go

Un tuffo in piscina e poi di corsa per una cena tra amiche, oppure appena uscita dal lavoro direttamente a un aperitivo? I capelli in estate a causa del caldo, del sudore e dell’umidità non mantengono la piega tutto il giorno e di sera c‘è il rischio di trovarci con uno styling “arruffato” e crespo. La soluzione per avere capelli impeccabili tutto il giorno c’è e non è neanche così difficile da trovare perché si tratta di mettere in borsa una piastra. Di sicuro starai pensando: dove la colleghiamo, come facciamo a usarla tra un impegno e l’altro? La soluzione è scegliere il modello senza fili, ovviamente preferendo uno dei modelli top di gamma in questo senso, la ghd Unplugged Styler. Stupite? Beh, noi abbiamo un’ulteriore sorpresa.

Potrai avere questo modello subito nella tua borsa perché è a un prezzo incredibile. Poche volte, infatti è capitato che la piastra vada in offerta con uno sconto del 35%. Un’occasione davvero golosa se si considera che anche nel modello senza fili il brand britannico non ha sacrificato l’efficienza.

Offerta ghd Unplugged Styler Piastra senza fili

ghd Unplugged Styler, la piastra senza fili che ti accompagna ovunque

Sta in una pochette, si ricarica con un cavetto e ti accompagna ovunque queste sono solo alcune delle caratteristiche principali di ghd Unplugged Styler, se poi aggiungiamo che costa poco più di 200 euro è l’affare da non farti sfuggire.

Il modello disponibile sia in bianco che in nero ha un design compatto che potenzia ulteriormente la possibilità di portarlo in una borsa (perfino mini) o di conservarlo nel cassetto della scrivania.

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Altro punto di forza della piastra è la sua tecnologia, in particolare il device è dotato di dual-zone technology che assicura una temperatura ottimale che solitamente non supera i 185° C e rimane costante per tutta la durata dello styling. Le lamelle realizzate in ceramica ultra-gloss poi, scivolano sui capelli senza sforzo regalandoti un finish brillante e una lucentezza extra rispetto agli altri modelli senza fili. Una volta terminato di realizzare il tuo styling preferito dovrai aspettare solo pochi minuti perché la piastra si raffredda automaticamente dopo tre minuti di inutilizzo.

Puoi usare la piastra ghd Unplugged Styler in ogni momento

In una piastra senza fili la durata della batteria è fondamentale e ghd Unplugged Styler ha pensato anche a questo. Grazie alla tecnologia ibrida al co-litio, il dispositivo ha al suo interno una combinazione di batterie agli ioni di litio che ti assicurano risultati professionali e a lungo. Il modello si riscalda in soli 45 secondi mentre garantisce fino a 20 minuti di autonomia con performance di livello durante tutto il tempo di utilizzo. Una volta scarica potrai caricarla in macchina, al pc o in qualsiasi supporto con presa USB-C. Ci vorranno solo due ore e sarà pronta per ritocchi on the go.

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La piastra perfetta per ogni tipo di piega

Come quasi tutti i device di ghd, anche la Unplugged Styler è un apparecchio versatile perché non solo puoi usarla dove vuoi, ma ti permette di realizzare qualsiasi tipo di piega da quella mossa a quella liscia, basta solo saperla usare, ed è semplicissima.

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Se vuoi uno styling liscio una volta asciugati i capelli dividi la chioma in piccole ciocche e lascia scivolare la piastra sulle sezioni. Per un effetto messy invece non devi fare altro che prendere le singole ciocche, inserirle nella piastra e farla girare attorno ai capelli. Una volta raffreddati i boccoli, aprili con l’aiuto di un pettine a denti larghi o delle mani e lo styling è pronto.

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