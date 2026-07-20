La borsa di paglia è l’accessorio più amato dell’estate e di Giorgia Palmas che lo sceglie nella versione maxi

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Ipa Giorgia Palmas sceglie come accessorio per la città e il mare la borsa di paglia

Giorgia Palmas ha appena festeggiato il compleanno della figlia Sofia Bombardini. La primogenita ha raggiunto un traguardo importante nella vita di ogni adolescente: compiere 18 anni ed entrare nella maggiore età. Una festa per pochi intimi e gli affetti della famiglia sono stati gli ingredienti di questa giornata. Una giornata semplice proprio come è nello stile di Giorgia Palmas che ci ha abituato a look eleganti nella loro essenzialità. Una scelta della conduttrice che è diventata una fonte di ispirazione per molte di noi. Recentemente in uno dei suoi post Instagram Giorgia Palmas ci ha conquistato sfoggiando uno degli accessori più amati dell’estate: la borsa di paglia. La compagna immancabile in spiaggia, nell’outfit della showgirl è molto di più, tanto da essere la protagonista del look da indossare anche fuori dalla spiaggia.

La borsa di paglia maxi di Giorgia Palmas

È vero che lo stile di Giorgia Palmas è sempre impeccabile, ma ogni tanto si concede un accessorio che riesce ad attirare la nostra attenzione; questa estate è toccato alla borsa di paglia. Quella scelta dalla conduttrice sarda è in versione over. A differenza di quello che si può pensare, però, il modello non appare ingombrante perché l’ex modella ha preferito puntare su linee arrotondate con una struttura morbida e per questo molto pratica. A rendere la borsa di paglia l’accessorio che tutte vorremmo avere sono le applicazioni di perline, che creano un disegno concentrico e uno charms a nappina. Un tocco chic che fa la differenza.

Se la borsa di paglia di Giorgia Palmas, di per sé, è l’accessorio che tutte desideriamo, a farcela piacere ancora di più è stato l’abbinamento scelto dall’ex velina. Per l’occasione, infatti, ha scelto un vestito lungo a fantasia con spalle scoperte che dona un tocco boho all’outfit. Un mix perfetto da indossare non solo in spiaggia, ma anche in città.

3 look estivi per abbinare la borsa di paglia

Giorgia Palmas ci ha confermato che la borsa di paglia è senza dubbio l’accessorio dell’estate, ma oltre a prendere spunto dal suo outfit esistono in realtà anche altri modi per indossarla. Perfetta sia per una serata a bordo piscina che in città, la borsa di paglia si fa mini, hobo o a secchiello e può essere abbinata a un paio di pantaloni di lino con gamba larga e una camicia over dello stesso materiale, ma funziona benissimo anche con una semplice t-shirt.

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Un’alternativa al look di Giorgia Palmas è sostituire il vestito con un completo camicia e gonna e preferire una borsa di paglia shopper. In questo caso la camicia deve essere over, da portare annodata in vita per uno stile beachwear e la gonna rigorosamente lunga e ampia. L’aggiunta della bag in rafia darà una spinta vacanziera al tuo look.

Sì, la borsa di paglia può essere usata anche a lavoro, basta scegliere con cura il resto dell’outfit. In questo caso puntate sul less is more, come Giorgia Palmas ci ha insegnato, e abbinate il modello a mano o a tracolla a un paio di bermuda e a una giacca di lino, ballerine o sandali ai piedi: sarai cool con pochi accessori.

Le borse di paglia da avere questa estate

La borsa di paglia di Giorgia Palmas nella sua versione maxi è il modello da inserire in cima alla nostra classifica, ma non è l’unico. Della bag possiamo trovare tantissime versioni anche low cost che si abbineranno a qualsiasi outfit e ci regaleranno un look vacanziero proprio come quello della showgirl.

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