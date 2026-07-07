Barbara D’Urso, il minidress tra pizzi e trasparenze in vacanza in Liguria

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso è tornata davanti al suo pubblico e lo ha fatto alla grande: nella serata del 4 luglio la conduttrice napoletana è stata accolta in piazza Partigiani ad Alassio da un bagno di folla caloroso, curioso e partecipe. Intorno al salotto elegante della cittadina ligure, tra le più amate del Ponente, si sono radunati tantissimi giovani, turisti, torinesi e milanesi in vacanza, tutti stretti alle transenne per vederla da vicino. Per molti è stata una sorpresa ritrovarsi davanti uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, quella Barbara che per anni ha fatto compagnia al pubblico nei pomeriggi di Canale 5 e che, negli ultimi tempi, si è ritrovata invece al centro di una fase personale e professionale decisamente delicata.

Barbara D’Urso, minidress in pizzo per il premio ad Alassio

Barbara D’Urso c’è, è ancora amata e continua ad avere un legame fortissimo con il pubblico: lo dimostra la sua presenza ad Alassio in occasione del Premio Alassio per la TV, nuovo riconoscimento nato nell’ambito di Ligyes, l’Alassio Genova Cultura Fest, pensato per celebrare i personaggi che hanno lasciato un segno importante nella storia e nell’evoluzione del piccolo schermo italiano.

Un premio che, nel caso della D’Urso, suona anche come un riconoscimento alla sua lunga carriera, alla sua capacità di entrare nelle case degli italiani e di costruire un rapporto diretto, immediato, spesso discusso ma mai indifferente, con milioni di telespettatori. Visibilmente emozionata, la conduttrice ha ringraziato con poche parole, semplici ma perfettamente in linea con il suo stile: si è detta molto felice di ricevere il premio e di trascorrere la serata insieme al pubblico di Ligyes ad Alassio, chiudendo con quel suo immancabile “col cuore” che negli anni è diventato quasi una firma.

A testimonianza della bella serata la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto del look scelto: un miniabito in pizzo fucsia completamente lavorato con motivi floreali e rifinito da dettagli smerlati lungo lo scollo, i polsini e l’orlo della gonna. Caratterizzato da una profonda scollatura a V, l’abito valorizzava il décolleté della D’Urso senza risultare eccessivo, mentre la silhouette aderente metteva in risalto la figura.

A completare il look, la conduttrice ha abbinato un paio di décolleté slingback nella stessa sfumatura di lilla-fucsia, un make-up luminoso con focus sullo sguardo e labbra nude, e capelli con piega morbida e naturale, esaltando la sua bellezza senza tempo.

A corredo della foto Barbara ha scritto semplicemente: “I miei tre giorni ad Alassio… ( con video finale). Grazie a Ligyes Alassiofestivalcultura per questo bellissimo premio e grazie a tutti voi che eravate lì ed eravatetantissimissimi!!!”. Non sono mancati ovviamente i commenti dei fan e neanche quelli degli haters che, come al solito, hanno insinuato che dietro cotanta bellezza ci fosse anche lo zampino dell’AI.

Barbara D’Urso, il ritorno in tv potrebbe passare da Ballando con le stelle

Mentre si gode i suoi giorni di vacanza in Liguria, continuano le indiscrezioni sulla possibile presenza di Barbara d’Urso nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Le voci si fanno sempre più insistenti e, tra i nomi che circolahttps://dilei.it/star-e-vip/milly-carlucci/no con maggiore forza, c’è proprio il suo insieme a quello di Aurora Ramazzotti. Il nome di Barbara dunque continua a tornare puntualmente ogni volta che si parla dello show del sabato sera di Rai 1 e, del resto, è stata la stessa conduttrice ad alimentare la curiosità proprio durante la sua partecipazione ad Alassio.

Barbara non ha né confermato né smentito le indiscrezioni, ma ha lanciato un messaggio destinato a far parlare: il giorno in cui tornerà a condurre una trasmissione sarà la prova definitiva che quel famoso blocco non esiste. Fino ad allora, ha lasciato intendere, il dubbio continuerà ad accompagnare il suo nome. Parole misurate, ma capaci di riaccendere immediatamente il dibattito. E proprio Ballando con le Stelle potrebbe trasformarsi nell’occasione perfetta per il suo grande ritorno.

Dopo l’addio annunciato da Selvaggia Lucarelli, infatti, la giuria si ritrova con una poltrona vacante, una delle più ambite e discusse della televisione italiana e da tempo si rincorrono voci secondo cui Milly Carlucci vedrebbe proprio Barbara D’Urso come il profilo ideale per raccogliere quell’eredità, senza lasciarsi scoraggiare dalle presunte pressioni esterne di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi. Al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata dalla Rai, ma il fermento attorno al programma è già alle stelle.