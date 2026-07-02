Ballando con le Stelle, salta Selvaggia Lucarelli: spunta il nome di Geppi Cucciari

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Geppi Cucciari

L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle segna la fine di un’era televisiva. Per anni la sua presenza al tavolo dei giudici è stata una delle più chiacchierate: ha acceso discussioni e polemica, creato dinamiche imprevedibili e dato al programma quel pizzico di pepe che non guasta mai. Ora però Milly Carlucci deve guardare avanti e trovare un nome forte che sia in grado di inserirsi in un equilibrio già rodato, senza trasformarsi in una semplice “sostituta”. E Geppi Cucciari sembra la candidata sulla quale puntare.

Geppi Cucciari nuova giudice a Ballando con le Stelle?

L’idea di vedere Geppi Cucciari tra i giudici di Ballando con le Stelle stuzzica la curiosità, dobbiamo ammetterlo. Il motivo è semplice: la conduttrice sarda ha una cifra molto riconoscibile. Sa essere ironica senza strafare, decisamente pungente senza oltrepassare mai la linea, elegante anche quando affonda la battuta. Insomma, potrebbe portare nello show un’energia completamente nuova, quel sarcasmo intelligente necessario dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli al programma del sabato sera di Rai 1.

Non sarebbe una copia di chi l’ha preceduta, e forse proprio questo rende il suo nome così interessante. Ballando ha bisogno di personalità, non di imitazioni. Cucciari potrebbe inserirsi nel programma con un passo tutto suo, giocando tra commenti al vetriolo, battute, frecciatine e quella naturalezza che il pubblico le riconosce da anni.

C’è però un problema non piccolo: l’agenda. La conduttrice è infatti già legata a Splendida Cornice, uno dei titoli più apprezzati di Rai 3, e l’autunno si annuncia fitto in tv. Accettare un ruolo fisso nel prime time del sabato vorrebbe dire riorganizzare completamente gli impegni, rivedere le priorità e rinunciare a molti fine settimana liberi. Qualcosa su cui riflettere bene, insomma.

Il richiamo di Sanremo

Dietro questa ipotesi potrebbe esserci anche un disegno più ampio. Il nome di Geppi Cucciari continua infatti a girare per i corridoi di Viale Mazzini anche quando si parla di Sanremo. Dopo l’esperienza all’Ariston, la conduttrice sembra avere tutte le carte per tornare in una dimensione ancora più centrale nel grande intrattenimento Rai. E c’è chi dice che sarebbe la conduttrice perfetta per il Festival della Canzone Italiana.

E qui Ballando con le Stelle potrebbe diventare una vetrina preziosa. Non un incarico televisivo come tutti gli altri, ma un modo per consolidare il rapporto con il pubblico più largo di Rai 1. Una passerella verso qualcosa di più grande? Nessuno lo dice apertamente, ma l’ipotesi incuriosisce.

Barbara D’Urso resta in corsa, ma qualcosa è cambiato

Nel frattempo resta sullo sfondo anche Barbara D’Urso, nome che aveva fatto discutere già durante la sua partecipazione al programma. Vederla in giuria sarebbe stato un ribaltamento perfetto: da concorrente a giudice, con tutto il carico di curiosità che un’operazione simile avrebbe portato.

Per ora, però, l’attenzione sembra essersi spostata altrove. Il resto del tavolo dovrebbe rimanere stabile, con gli irriducibili Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni ancora al centro. La casella mancante, quindi, diventa decisiva.

Milly Carlucci, come sempre, tiene le carte coperte. Ma la nuova stagione di Ballando con le Stelle partirà con una domanda forte. Chi sarà il nuovo membro della giuria più tagliente della tv? Se davvero il nome fosse quello di Geppi Cucciari ci aspettiamo grandi cose dallo show.