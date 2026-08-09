Ascolti tv 8 agosto, Gerry Scotti “affonda” Marco Liorni

Continua la sfida tra "La Ruota della Fortuna" e "L'eredità" nell'access, ma il prime time dell'8 agosto è all'insegna delle repliche

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gerry Scotti e Marco Liorni

La sfida degli ascolti prosegue anche ad agosto inoltrato. Il palinsesto estivo del piccolo schermo, risente, evidentemente, delle vacanze: se nell’access a sfidarsi sono Gerry Scotti e Marco Liorni con i loro quiz, il prime time è tutto all’insegna delle repliche, con Rai1 che sceglie di trasmettere Sogno o son desto di Massimo Ranieri e Canale 5 che punta sui vecchi episodi di Ciao Darwin.

All’insegna del grande cinema, invece, gli appuntamenti sulle altre reti: Rai 2 ha trasmesso il film Amore crudele di Nick Lyon; Rai 3 il capolavoro di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più; Italia 1 il cult Ritorno al futuro di Robert Zemeckis; e La 7 Agente 007, dalla Russia con amore di Terence Young. Infine, su Rete 4, la soap opera La promessa. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti dell’8 agosto?

Ascolti tv dell’8 agosto, chi ha vinto la prima serata

La prima serata tv dell’8 agosto ha visto schierate sulle principali reti delle repliche: su Rai 1 gli spettatori hanno ripercorso i momenti più avvincenti dello show di Massimo Ranieri, Sogno o son desto, mentre su Canale 5 si sono divertiti insieme a Paolo Bonolis e al suo Ciao Darwin 9 Giovanni 8.7. A spuntarla, è stato il secondo, incollando allo schermo 1.323.000 spettatori con uno share del 16.9%, contro i 914.000 spettatori pari al 9.7% dello show musicale.

Su Rai2 Amore crudele è la scelta di 642.000 spettatori pari al 5.8%. Su Italia1 Ritorno al futuro raduna 662.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Per qualche dollaro in più raggiunge 730.000 spettatori e il 7%. Su Rete4 La Promessa totalizza 789.000 spettatori (7.4%). Su La7 Agente 007 – Dalla Russia con amore conquista 451.000 spettatori con il 4.1%.(Articolo in aggiornamento).

Ascolti 8 agosto, chi ha vinto l’access

Mediaset si porta a casa a mani basse anche la sfida dell’access time. Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.063.000 spettatori (17.1%), mentre La Ruota della Fortuna fa segnare dalle 20:43 alle 20:53 2.803.000 spettatori (23.9%), arrivando a 3.487.000 spettatori e il 28.6% dalle 20:55 alle 21:50. Un vero e proprio trionfo per Gerry Scotti, a cui spetta di diritto il titolo di Re dei palinsesti estivi.

Su Rai2 TG2 Post è visto da 419.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 701.000 spettatori (5.9%) mentre Rai3 Sapiens Files è scelto da 424.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 4 di Sera Weekend fa segnare 659.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 634.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte.

Infine, Su La7 In Onda registra 862.000 spettatori pari al 7.2%. e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 296.000 spettatori (2.4%).

Ascolti tv 8 agosto, i numeri del preserale

Decisamente più equilibrata la sfida del preserale: su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.614.000 spettatori pari al 19.3% dalle 18:37 alle 19:29, mentre registra 2.523.000 spettatori pari al 25% dalle 19:30 alle 19:56. Su Canale5 la replica di Sarabanda – Il Tornei dei Campioni: Prima Sfida intrattiene 1.303.000 spettatori (16.4%) dalle 18:42 alle 18:54, mentre coinvolge 1.232.000 spettatori (13.4%) dalle 19 alle 19:51.

Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 sigla 274.000 spettatori (3.4%) e Blue Bloods 340.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 390.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 379.000 spettatori (4.4%) e C.S.I – Scena del Crimine raggiunge 392.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.733.000 spettatori pari al 16.8%, mentre Blob segna 569.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 La Promessa interessa 679.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 4 Ristoranti registra 132.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 182.000 spettatori e l’1.7%.