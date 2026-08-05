Ascolti tv del 4 agosto, risultati record per Enrico Brignano. Continua la sfida tra Scotti e Liorni

La commedia "Volevo un figlio maschio" di Enrico Brignano è la più vista dagli italiani nella serata di martedì 4 agosto, mentre prosegue la sfida tra Scotti e Liorni

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IPA Enrico Brignano

Nelle calde serate di quest’estate, la vera sfida televisiva si gioca durante l’access prime time. A gareggiare sono Gerry Scotti con l’implacabile La Ruota della Fortuna e Marco Liorni, che prende il posto di Affari Tuoi con L’Eredità Summer. È nelle ore che anticipano la prima serata che Mediaset e Rai tentano di catturare il maggior numero di spettatori, e a trionfare, ancora una volta è il Biscione.

Mentre la prima serata vacanziera è all’insegna di repliche e concertoni. Su Rai1 è andata in onda la commedia romantica Un matrimonio di troppo; su Rai2 le gare degli Europei di nuovo, che tanta soddisfazione stanno dando all’Italia – dopo lo scotto dall’esclusione dei Mondiali di calcio.

Su Rai3 il documentario Il coraggio di essere Franco ha ripercorso la vita artistica e privata del grande Franco Battiato, mentre Rete4 proponeva Le grandi domande di Freedom, il programma di Roberto Giacobbo che esplora i grandi interrogativi di scienza e storia. Su Canale5 è andata in onda la commedia Volevo un figlio maschio. Italia1, infine, ha fatto ballare con il grande concerto di Yoga Radio Estate. Chi ha vinto la gara degli ascolti del 4 agosto? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv del 4 agosto, prima serata: Brignano batte tutti

Su Rai1 Un matrimonio di troppo interessa 1.094.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 Volevo un figlio maschio conquista 2.264.000 spettatori con uno share del 20.6%. Su Rai2 gli Europei di Nuoto con i tuffi intrattengono 999.000 spettatori pari al 6.9% dalle 21:26 alle 22:16. Su Italia1 Yoga Radio Estate incolla davanti al video 725.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Il Coraggio di essere Franco segna 641.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Le Grandi Domande di Freedom totalizza .000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 435.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 Quantum of Solace ottiene 341.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna 344.000 spettatori con il 2.9%.

Access Prime time, i dati del 4 agosto

Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.372.000 spettatori (15.9%) dalle 20:45 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:43 alle 20:53 (3.145.000 – 22%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.137.000 spettatori pari al 27.6% dalle 20:56 alle 21:50.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 553.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 907.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.064.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 672.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 550.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.015.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 394.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 420.000 spettatori con il 2.8%.

Preserale, i dati del 4 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.011.000 spettatori pari al 21.6% dalle 18:37 alle 19:30, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.900.000 spettatori pari al 24.7% dalle 19:31 alle 19:56. Su Canale5 The Wall – I Protagonosti intrattiene 1.330.000 spettatori (15.5%) dalle 18:43 alle 18:54, mentre The Wall convince 1.750.000 spettatori (16.6%) dalle 18:59 alle 19:51.

Su Rai2, dopo TGSport Sera (389.000 – 4.6%), gli Europei di Nuoto con i tuffi sono seguiti da 632.000 spettatori con il 5% dalle 19:28 alle 20:33. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 387.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 437.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.838.000 spettatori (15.4%). A seguire Blob segna 702.000 spettatori (5.3%) e Via dei Matti n° 0 in replica 563.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 674.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 758.000 spettatori (5.8%). Su La7 Grantchester raduna 131.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel conquista 216.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (222.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 310.000 spettatori con il 2.4%.