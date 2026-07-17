Un posto al sole, le anticipazioni del 20 luglio 2026: la decisione che sconvolge la vita

Ufficio stampa Rai Jimmy, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 20 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 17 luglio 2026

Preoccupati per la tendenza di Jimmy a isolarsi, Niko e Manuela riescono a convincerlo a fissare un appuntamento dallo psicologo; ma il ragazzo, tutt’altro che convinto, compie una mossa che potrebbe complicare tutto. Intanto Gianluca prova faticosamente a riprendersi dopo la scoperta della relazione tra Anna e suo padre: su consiglio di Giulia, Alberto decide di evitare il confronto diretto con il figlio e di rispettarne i tempi. Pur in pena per l’amico, Rossella e Nunzio partono per il Congresso di lei in Calabria.

Anticipazione della puntata del 20 luglio 2026

Informata da Jimmy delle intenzioni di Niko e Manuela, Micaela prenderà una decisione capace di sconvolgere la vita di più persone. Alberto vorrebbe ricucire il rapporto con Gianluca, ma il suo desiderio, per ora, sembra irrealizzabile. Anna si prepara a un confronto con la madre che potrebbe prendere una piega inattesa. Nel frattempo, con Nunzio e Rossella in Calabria, Michele spera che la figlia non si lasci sfuggire l’ottima opportunità di proseguire la specializzazione all’estero.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 luglio.