Un posto al sole, le anticipazioni del 21 luglio 2026: Niko e Manuela annientati

La decisione di Micaela su Jimmy è un colpo al cuore per Niko e Manuela: trama di "Un posto al sole" del 21 luglio 2026

Ufficio stampa Rai Manuela e Niko, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 21 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 20 luglio 2026

Lunedì 20 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Informata da Jimmy delle intenzioni di Niko e Manuela, Micaela prenderà una decisione capace di sconvolgere la vita di più persone. Alberto vorrebbe ricucire il rapporto con Gianluca, ma il suo desiderio, per ora, sembra irrealizzabile. Anna si prepara a un confronto con la madre che potrebbe prendere una piega inattesa. Nel frattempo, con Nunzio e Rossella in Calabria, Michele spera che la figlia non si lasci sfuggire l’ottima opportunità di proseguire la specializzazione all’estero.

Anticipazione della puntata del 21 luglio 2026

In crisi dopo che Micaela ha dichiarato di volere che Jimmy vada a vivere con lei, Niko e Manuela si augurano che non stia facendo sul serio. Mentre Nunzio si gode le bellezze della Calabria, per Rossella si ripresenta un’opportunità difficile da rifiutare. La crisi tra Massaro e Bice sembra riaccendere le speranze di Cotugno, pronto a tornare in azione.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 luglio.