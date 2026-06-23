Achille Lauro, il gentleman che non gioca mai sul sicuro. Voto:9

Pubblicato: 23 Giugno 2026 17:32

Achille Lauro arriva sul palco vestito di bianco e sembra uscito da un film. La giacca ricamata di cristalli illumina il look senza appesantirlo, la camicia di seta aperta quel tanto che basta aggiunge fascino, mentre i pantaloni morbidi mantengono tutto elegante e contemporaneo. La cosa che colpisce è che Lauro riesce sempre a essere riconoscibile senza ripetersi. C'è teatralità, c'è glamour, ma c'è anche una raffinatezza sempre più matura. Un vero gentleman dello stile che trasforma ogni apparizione in uno statement di moda.
Achille Lauro NoemiStar e Vip
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.