IPA Anna Tatangelo

L’estate italiana ha una sua colonna sonora, e da quattro puntate ha un nome: Tim Summer Hits, giunto al termine con l’appuntamento del 31 luglio. Carlo Conti e Andrea Delogu hanno condotto lo show-concerto in una piazza gremita, con l’unico sottofondo dei tormentoni cantati a squarciagola: la quarta serata si è chiusa, anche se in leggero sottotono. Le nostre pagelle.

Irama apre il Tim Summer Hits da “vincitore”: Voto: 8

È toccato a lui aprire le danze, e non poteva esserci scelta migliore, perché quando bastano poche battute per far accendere la piazza in un boato di voci e mani al cielo, allora non c’è dubbio: il pubblico si è sintonizzato sulla stessa frequenza d’onda, elettrizzati all’idea di sentire uno degli artisti più amati degli ultimi anni. È l’effetto Irama, carico di un’estate da protagonista, ancora fresco del trionfo che lo ha visto riempire uno stadio come San Siro, in occasione dei festeggiamenti dei primi 10 anni di carriera. E quell’energia c’è stata anche al Tim Summer Hits.

Dopo essersi esibito, Irama si è concesso un momento di gratitudine: “È stato bellissimo, vedo tante facce che magari ho visto al concerto, è stata una serata magica”. E se il presente gli ha sorriso, il futuro promette scintille. Da dicembre lo aspetta infatti un nuovo tour nei palazzetti, la conferma di un momento professionale in piena ascesa, e poi c’è la nuova avventura a X Factor, dove ha preso il posto di Achille Lauro in veste di giudice e per cui ha ricevuto un incoraggiamento da Carlo Conti: “In bocca al lupo per la nuova avventura, il tuo nuovo importante incarico”.

Anna Tatangelo scintillante. Voto: 8

Prima dalla Blue Room e poi dal palco, Anna Tatangelo e Welo, che si sono esibiti sulle note di Notte Poetica, hanno trascinato il pubblico con la loro energia (e le melodie giuste). Non a caso, hanno ricevuto il plauso di Conti: “Che bella coppia, che bella musica insieme”. Ma Anna rimane “quella ragazza di periferia”, e si è concessa di intonare alcune note dei suoi pezzi più famosi (Ragazza di Periferia e Un Nuovo Bacio, quest’ultimo in collaborazione con l’ex, Gigi D’Alessio). Come possiamo non promuovere il suo look scintillante? Un raffinato gioco di trasparenze con l’abito a rete su top e shorts neri, impreziosito da dettagli luccicanti.

Sal Da Vinci “Re” dell’estate. Voto: 10

Chi sta conquistando un successo dopo l’altro? Dopo aver trionfato a Sanremo con Per sempre sì e aver difeso i colori azzurri all’Eurovision con un più che dignitoso quinto posto, si è confermato tra gli artisti più amati e attesi anche sul palco del Tim Summer Hits: Sal Da Vinci è il Re indiscusso dell’estate. Merito di una canzone che è ormai un vero e proprio fenomeno in tutto il mondo. La piazza si è scatenata quando ha citato il ritornello di Per sempre sì. Continua così il suo momento d’oro, iniziato con Rossetto e Caffè, singolo del 2024 che gli ha fatto rivivere una seconda giovinezza.

Orietta Berti, una spanna sopra tutti. Voto: 8

Qualcuno conosce l’età esatta di Orietta Berti? Bene, che la dimentichi: Orietta è senza età, e lo dimostra ogni estate, un tormentone (insieme al “giovine” di turno) dopo l’altro. La Berti resiste, si mette alla prova, duetta con Il Rosso e persino con un’entità virtuale. E anche sul palco di Tim Summer Hits ha confermato di essere, semplicemente, una spanna sopra tutti gli altri.

Questa volta si è lanciata in una collaborazione a dir poco insolita, a testimonianza di quanto ami mettersi in discussione e sperimentare. Un’apertura verso il presente che le ha permesso, come ha raccontato lei stessa, di mettere a disposizione la propria esperienza senza però imporsi: dispensa consigli quando servono, ma soprattutto asseconda con curiosità le idee dei più giovani.

Francesco Renga e Giusy Ferreri, galeotto è stato Sanremo. Voto: 7

C’è anche chi trova l’intesa giusta sotto le luci del palco più importante. È il caso di Francesco Renga e Giusy Ferreri, il cui sodalizio è sbocciato proprio all’Ariston, durante la serata delle cover di Sanremo, con l’omaggio a David Bowie. Un’alchimia che evidentemente ha funzionato, se è vero che da quell’esperienza è nata la voglia di continuare a cantare insieme, come confermato dalla loro stessa complicità sul palco. Due voci che si “amalgamano” volentieri, come ha suggerito Carlo Conti, in una ballata dal sapore agrodolce e malinconico.

Andrea Delogu balla (a sorpresa) con Nikita Perotti. Voto: 9

Alla quarta puntata di Tim Summer Hits, possiamo dirlo: il duo Conti-Delogu ha (ancora una volta) confermato il proprio ritmo, quella complicità che si costruisce dopo tanto tempo trascorso a lavorare l’uno al fianco dell’altro. Ormai è una coppia rodatissima, pronta a sfidarsi, e a “battibeccare” simpaticamente. Per la Delogu è stata prevista una dolce sorpresa; Conti ha ricordato la sua vittoria a Ballando con le Stelle (arrivata nel momento più difficile, dopo la scomparsa del fratello Evan), e sul palco, con lei, ha ballato il Maestro Nikita Perotti. Abbiamo ritrovato quel feeling, quella leggerezza: quegli sguardi di due anime semplicemente affini. Un momento che ha reso più dolce e riuscita una serata lievemente sottotono, per scaletta, rispetto alle precedenti.