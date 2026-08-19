L’Eredità Summer, Liorni saluta il figlio “con la cresta” di Orietta Berti e fa la onda con le Professoressa

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Orietta Berti

Marco Liorni torna anche mercoledì 19 agosto su Rai 1 con la sua Eredità Summer e prova a risalire la china degli ascolti tv con una puntata scoppiettante. Il game show è quello scelto da Rai 1 per sostituire Affari Tuoi nell’access prime time del canale. Un’eredità difficile da sostenere, quella di De Martino, che infatti pesa sullo share dell’orario: la versione estiva del quiz più longevo d’Italia non sta infatti riscuotendo il successo sperato.

Ma Liorni e il suo team non mollano, mostrando sempre grande passione. Nell’ultima puntata del programma ne sono successe di tutti i colori: Liorni ha fatto un saluto particolare al figlio di Orietta Berti e ha ballato con le Professoresse.

Liorni saluta il figlio “con la cresta” di Orietta Berti

Sono molti i giochi proposti ai concorrenti e il formato “ridotto” rispetto alla versione invernale rende il ritmo incalzante e appassionante. In uno di questi quiz è stata nominata la “moda punk” con il suo specifico e iconico modo di vestire e di acconciare i capelli.

Marco Liorni ha subito colto la palla al balzo per fare un saluto a un’amica e collega: Orietta Berti. Il conduttore ha infatti fatto riferimento al figlio della cantante, Osvaldo (o Otis): “Ha la mia età e ha la cresta colorata“. Ne ha approfittato per un veloce saluto ammirato.

Non è certo la prima volta che in una puntata vengono tirate in ballo persone famose: spesso nei giochi si fa riferimento a date iconiche della storia dello spettacolo televisivo e musicale del Paese e noi ringraziamo gli autori che ci riportano sempre indietro nel tempo con la memoria.

La onda con le Professoresse

Marco Liorni è un professionista che di certo non ha bisogno di guardare al collega Stefano De Martino, ma nel L’Eredità Summer ci sono degli elementi che non possono non ricordarci il programma dell’ex ballerino di Amici. Liorni infatti soprattutto nelle ultime puntate non si tira indietro dal provare qualche passo di danza con le Professoresse da Linda Pani e Greta Zuccarello.

Nella puntata precedente c’era stato un piccolo incidente nella coreografia che aveva portato a uno scontro non previsto tra le due ragazze. Questa volta invece il conduttore è intervenuto a fine esibizione per esibirsi in “un’onda” all’unisono con le ballerine. Insomma, Liorne si scioglie e si diverte e nel programma ha sicuramente un ottimo team.

Il campione con il QI più alto

Ad arrivare a La Ghigliottina della puntata del 19 agosto è stato Fabrizio, ingegnere dalle mille risorse e dal QI elevatissimo, che ha scalzato Vanessa, la campionessa in carica, e si è giocato la possibilità di vincere un gustoso montepremi.

Le parole dell’ultimo amato gioco erano: desiderio, giusto, Enea, istituto, San. Per un montepremi di 21.250 euro Fabrizio ha inserito la parola “pio” e ha vinto!