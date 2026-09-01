L’Eredità Summer, il Campione osa e vince. La battuta (amara) di Liorni

IPA Marco Liorni

Mancano pochissimi giorni al ritorno di Affari Tuoi, in onda dal 6 settembre: Stefano De Martino si prepara a ritrovare una fetta dei suoi affezionati spettatori. Fino ad allora, Marco Liorni e L’Eredità Summer traghettano il pubblico verso la fine dell’estate: inizia a far buio prima, e nella puntata del primo settembre della versione estiva de L’Eredità abbiamo visto il secondo appuntamento con il Torneo dei Campioni.

Eredità Summer, cosa è successo nella puntata del 1° settembre

In apertura, il conduttore Marco Liorni ha spiegato il funzionamento del Torneo dei Campioni de L’Eredità Summer, che ha visto il ritorno dei Campioni più forti del game show. E se nella puntata del 31 agosto Andrea ha ottenuto il suo punto in classifica, questa volta è stato eliminato subito. Con cartoncino e pennarello in mano, i concorrenti hanno cercato di rispondere a una domanda: “Quanti anni hanno insieme Aldo, Giovanni e Giacomo?”.

Ad allontanarsi di più dal totale è stato Andrea; a questo punto i concorrenti si sono sfidati alla Scossa, che ha avuto come protagonista una canzone di Orietta Berti, Finché la barca va. Nessuno di loro ha menzionato la parola sbagliata, ma per esclusione Fabrizio si è preso la scossa: acqua non è una parola presente nella famosissima canzone dell’artista emiliana.

Fabrizio ha sfidato Bruno e, come sempre, hanno avuto quarantacinque secondi per non essere eliminati: entrambi bravissimi, fino alla fine, nel tentare di indovinare le risposte in pochi attimi rubati al destino, già scritto. A spuntarla è stato Fabrizio, letteralmente per un secondo: “Una splendida sfida”.

Chi ha vinto

“Ci state regalando un grande spettacolo”, i Campioni de L’Eredità hanno proseguito la sfida del Torneo con il Gioco delle Date: tanti gli aneddoti che abbiamo avuto modo di ricordare, come il dato sui telefoni risalente al 2000, quando ad avere il cellulare erano solo 3 famiglie su 5. “Ora ogni cellulare possiede un italiano”, una battuta di Liorni nemmeno tanto lontana dalla realtà (e anche abbastanza amara).

Tra le date ricordate, una speciale: quella della primissima puntata del DopoFestival, una “intuizione geniale” di Pippo Baudo: un filmato dalle teche Rai, dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo. Si è poi passati alla seconda sfida: Maria Vittoria ha sfidato Fabrizio.

Sempre quarantacinque secondi a disposizione, e a vincere ancora una volta è stato Fabrizio. Massimiliano, Emanuela e Fabrizio sono rimasti per sfidarsi al Gioco delle Porte, ed è stato sempre Fabrizio ad essersi misurato con la Porta Eredità, indovinando tutte le risposte fino alla fine impiegandoci la metà del tempo. Emanuela è stata sconfitta, ma ha ancora la puntata di domani per farsi valere.

L’ultima sfida, tra Massimiliano e Fabrizio, di sessanta secondi, è stata un susseguirsi di risposte: a trionfare ancora una volta Fabrizio, che è arrivato alla Ghigliottina con un possibile montepremi dal valore di 210mila euro. Massimiliano, sconfitto, ha però fatto una promessa al pubblico: “Domani vinco”. Verso la strada dell’ultima parola, il montepremi si è assottigliato fino a 13.125 euro. Americana, testa, altri, giro, parallele: un minuto di tempo per indovinare la parola in comune. Vite, la risposta di Fabrizio, che non ha comprato la sesta parola. E ha fatto bene a osare, perché ha vinto.