“Quanto sei invecchiata”. Marina La Rosa, l’ex del GF replica (con ironia) alle critiche

Fonte: IPA Marina La Rosa, la replica alle critiche

Non tutti hanno il sacrosanto diritto di invecchiare: è quel che traspare dai commenti che leggiamo in giro, soprattutto rivolti alle star, ai vip, alle persone che, per un motivo o per un altro, sono diventate famose. Ed è successo anche a Marina La Rosa, ex concorrente della primissima edizione del Grande Fratello, di subire degli attacchi del tutto ingiustificati. “Quanto sei invecchiata”, le hanno scritto sui social. Ma la risposta della donna, ironica e riflessiva, è da applausi.

Marina La Rosa, gli attacchi sui social per l’aspetto fisico

Concorrente della storica (e indimenticabile) prima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi, Marina La Rosa si è ritrovata in una situazione a dir poco assurda. Perché non potremmo definirla altrimenti. Marina, che di anni oggi ne ha 45, è una assidua frequentatrice dei social: tra Instagram e TikTok, non condivide solo scatti, ma anche video in cui parla con i follower.

Tuttavia, alcuni commenti in cui si è imbattuta sono stati fuori luogo. Per essere gentili. Degli utenti, infatti, hanno iniziato a commentare il suo aspetto fisico: le hanno detto che è troppo invecchiata e che è anche cambiata molto rispetto a com’era pima. L’hanno anche accusata di essere ricorsa un po’ troppo spesso alla chirurgia estetica.

La risposta ironica di Marina

Di fronte a tali attacchi, non si può rimanere in silenzio. Si deve trovare il coraggio di replicare, ma non per dare importanza al contenuto, quanto perché è essenziale non far passare un messaggio, oggi più che mai: nessuno ha il diritto di commentare l’estetica altrui con modi sprezzanti.

La replica di Marina non si è fatta attendere, ed è intervenuta a riguardo su Dagospia. “La nostra è una dimensione fluida basata totalmente sulla forma. Il contenuto non importa. I segni di espressione (guai a chiamarle rughe) non sono ammessi… l’invecchiamento non appartiene al nostro tempo, al nostro mondo. Più di duemila commenti nel giro di pochissime ore su come io sia cambiata, su quanto io sia invecchiata, sul come e il perché“.

La lotta al body-shaming

Che cosa ha fatto Marina? L’ha presa con ironia, specificando che quest’ultima l’ha sempre salvata. “Io sorrido comunque poiché il valore che do a me stessa prescinde da ciò che gli altri pensano di me, penso tuttavia a tutte quelle persone, più giovani ed ancora poco strutturate, che devono invece scontrarsi con questa nuova forma di aggressione, il body-shaming. Dopo aver confessato dunque i miei peccati inizierò a pregare affinché il Signore mi faccia ringiovanire anziché invecchiare. Inginocchiamoci dunque davanti all’altare di questa (neanche tanto) subdola dittatura della perfezione e andiamo in pace. Che la pace e il botox siano con tutti noi. Amen”.

Dopo quanto successo a Vanessa Incontrada, crediamo che sia giunto il momento di andare oltre: davvero l’estetica è tutto ciò che conta? Davvero dobbiamo concentrarci sull’apparenza di una persona, e non sulla sostanza? Invecchiare è per tutti, e non c’è niente di male o di sbagliato: la perfezione non esiste, e in ogni caso associarla all’estetica è un pericolo, soprattutto per chi può ricercarla a ogni costo.