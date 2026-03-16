Marina La Rosa, quanto è alta l’ex gieffina

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IPA Marina La Rosa, altezza e curiosità

Il nome di Marina La Rosa sarà per sempre legato al Grande Fratello, e nello specifico alla sua versione originaria e autentica. È uno dei volti televisivi più riconoscibili degli anni Duemila, eppure ci sono un bel po’ di cose che in tanti non conoscono sul suo conto. Ecco una carrellata di curiosità, a partire dall’altezza.

Marina La Rosa: altezza e peso

Era il 2000 quando una giovanissima ragazza siciliana entrava nella casa più spiata d’Italia. Il suo sguardo ha conquistato un po’ tutti, insieme al suo fare. In breve da Marina La Rosa è diventata per tutti la “gatta morta”. Un soprannome che le è rimasto cucito addosso.

Oggi è una donna ben diversa e consapevole, una madre e una professionista, che non ha del tutto salutato il mondo della televisione. Il suo è un fisico armonioso che, insieme a una certa presenza scenica, la fa spesso apparire più alta di quanto non sia. Detto ciò, di suo è già al di sopra della media femminile nazionale: 170 centimetri.

Scandagliando un po’ di interviste passate, possiamo dire che Marina La Rosa ha in più occasioni affrontato il delicato tema del suo peso. Oggi si mantiene in forma ed è di poco sotto i 60 kg. Ha però confessato a Verissimo d’aver attraversato fati complesse, legate alla fine del suo matrimonio, arrivando a pesare cica 47 kg. In seguito ha poi ritrovato equilibrio fisico e mentale.

Il rapporto con il corpo

A differenza di molte colleghe in ambito televisivo, Marina ha scelto la naturalezza. Nessun ritocchino, dunque. Sui social, dove vanta migliaia di follower, non esita a mostrarsi senza filtri. Rivendica con orgoglio i segni lasciati dal tempo.

La bellezza non è questione di centimetri, taglie o rughe. Di fatto ha più volte dichiarato che l’organo che considera più sexy in una persona è il cervello.

Curiosità su Marina La Rosa

Come detto, ci sono un po’ di cose che in molti ignorano su Marina La Rosa, a partire dal suo lavoro. La televisione è giunta nella sua vita come una sfida giovanile e null’altro. In seguito vi ha fatto ritorno ma nel tempo si è costruita una carriera.

Dopo la parentesi di Cinecittà, ha ripreso gli studi e si è laureata in Psicologia. Oggi esercita la professione e la affianca ai suoi impegni nel mondo dello spettacolo. Nel tempo libero ama dedicarsi alla ceramica, realizzando oggetti e, di fatto, aiutandosi a ritrovare il giusto ritmo lento.

Infine, il Grande Fratello non è stato il suo unico reality show. Nel 2019 è giunta al secondo posto a L’Isola dei Famosi, mentre nel 2024 si è messa in gioco a La Talpa.