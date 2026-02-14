Marina La Rosa a Verissimo: i 47 chili, le app di incontri e il lavoro da psicologa

Marina La Rosa racconta a Verissimo il nuovo capitolo della sua vita: da ex gieffina a psicologa. E nel mezzo fragilità superate, divorzio e fiducia ritrovata nell'amore

Marina La Rosa è tornata a Verissimo per raccontare la sua nuova vita. Non più solo l’ex concorrente della prima indimenticabile edizione del Grande Fratello, bensì una donna che ha trasformato le proprie fragilità in forza e oggi aiuta gli altri come psicologa. “Ho fatto un percorso inverso: prima ero in analisi, poi ho deciso di studiare per aiutare le persone”, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha svelato anche capitoli molto dolorosi del suo passato.

L’intervista di Marina La Rosa a Verissimo

A Verissimo Marina La Rosa ha ricordato con intensità il rapporto con il padre, che non è mai stato facile anche perché i suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo tre anni: “È stato tragico, perché non sapeva esprimere il suo affetto. Mi chiamava solo il 21 gennaio per gli auguri di compleanno. Poi, dopo un’intervista, ci siamo riavvicinati”.

“Ora che sto dall’altra parte capisco come le persone si perdano: ho affrontato fragilità simili a quelle dei miei pazienti”, ha aggiunto.

Invece la mamma che oggi non c’è più è sempre stata una presenza costante, nonostante la distanza: “Quando avevo 11 anni ho scoperto che mia madre voleva abortirmi. La sua voce era la mia quotidianità e mi manca ancora. Credo a Dio e penso che chi se ne va resti accanto a noi”.

Marina La Rosa e i 47 chili dopo il matrimonio finito

Tra un ricordo e l’altro, è stato impossibile per Marina La Rosa non ripercorrere anche il doloroso divorzio dall’ex marito Guido Bellitti, l’avvocato dal quale ha avuto i figli Renato (2009) e Gabriele (2011).

“La fine del matrimonio è un lutto. È stato un momento complicato, io non l’avrei lasciato, per me Guido era l’uomo della mia vita. Ho investito tantissimo in questa relazione”, ha detto l’ex gieffina ma anche ex concorrente de L’Isola dei Famosi e de La Talpa.

Sposata dal 2010 al 2021, è stata Marina La Rosa a prendere la decisione di separarsi dall’ex marito:

“L’ho lasciato io perché probabilmente lui mi aveva lasciato tempo prima senza accorgersene. Cercavo di salvare il matrimonio, la coppia, ma ho rischiato di non salvare me stessa. A un certo punto il mio corpo ha ceduto e si rifiutava di mangiare. Sono arrivata a pesare 47 chili e mi sono detta basta”

Oggi Marina La Rosa lavora come psicologa

Marina La Rosa non ha inoltre nascosto di aver sofferto molto quando, dopo il Grande Fratello, è stata etichettata come gattamorta:

“Non sono stata bene, ho sofferto di attacchi di panico. Credo che una donna libera in qualche modo faccia paura. Sono stata molto additata, anche da tantissime donne. In quel momento avevo 23 anni, ero popolare, non riuscivo a camminare per strada, avevo un conto corrente in banca pazzesco. Tutti gli ingredienti per la felicità. Eppure sono stata male e gli appellativi mi hanno costretta a ricrearmi la mia identità”

Oggi, però, si sente felice ed è fiduciosa di trovare un nuovo amore: “Anna Pettinelli mi ha fatto scoprire le app di incontri. Per il momento ci sono stati degli appuntamenti, ma che si sono fermati a un caffè”.

E accanto alle comparsate in tv ha deciso di affermarsi come psicologa. Un lavoro che l’ha sempre affascinata e che ora riesce ad esercitare da vera professionista.

