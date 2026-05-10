Anticipazioni Verissimo del 10 maggio, ospiti Nek con la figlia, Romina Carrisi e Paola Caruso

Silvia Toffanin torna domenica 10 maggio con una nuova puntata di "Verissimo" e tanti ospiti tra cui Nek, Romina Carrisi, Clementino e Paola Caruso

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Nek

Torna domenica 10 maggio, nel giorno della Festa della Mamma, l’appuntamento della domenica pomeriggio di Canale5 con Verissimo, il salotto guidato da Silvia Toffanin. Protagonisti della nuova puntata saranno molti volti noti del mondo della musica e dello spettacolo tra cui Nek, Clementino, Romina Carrisi e Paola Caruso, reduce dall’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tutti pronti a raccontarsi tra vita professionale e aneddoti personali.

Verissimo, le anticipazioni del 10 maggio: arrivano Clementino, Nek e Romina Carrisi

Ancora una domenica ricca di emozioni nel salotto di Verissimo con protagonisti assoluti i racconti intensi degli ospiti del giorno che, come di consueto, spazieranno tra aneddoti, ricordi e storie toccanti. Anche oggi 10 maggio Silvia Toffanin, padrona di casa indiscussa del talk di Canale5, è pronta ad accogliere i vip del giorno che si racconteranno ai suoi microfoni.

Tra i protagonisti della giornata c’è Clementino, l’amatissimo coach di The Voice Italy che festeggia in studio un traguardo importante: vent’anni di carriera vissuti tra successi, evoluzione artistica e una personalità capace di conquistare generazioni diverse. Per l’occasione, il rapper napoletano presenterà anche il suo nuovo singolo, Children, brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso musicale e umano, tra energia, riflessioni e sonorità contemporanee.

Ma ci sarà spazio anche per un altro grande protagonista della musica italiana, ovvero Nek, che arriverà in studio a Verissimo insieme alla figlia Beatrice per condividere aneddoti inediti, momenti quotidiani e il legame speciale che li unisce lontano dai riflettori, portando così in tv uno spaccato della loro vita familiare.

Per restare in tema di famiglia, nella puntata del 10 maggio sarà ospite di Silvia Toffanin anche Romina Carrisi: la figlia di Al Bano e Romina Power dirà la sua su una delle vicende che è tornata a tenere banco in tv nelle ultime settimane, ovvero la questione della scomparsa di Ylenia Carrisi e le ultime dichiarazioni rilasciate sia da Romina Power a Belve che da Al Bano a Domenica In.

Romina racconterà il suo punto di vista sul delicato momento che coinvolge i suoi genitori in un’intervista intima e sincera: la figlia della storica coppia della musica italiana parlerà delle sue sensazioni e del modo in cui sta vivendo questa esposizione pubblica così intensa.

Gli altri ospiti da Verissimo, da Paola Caruso a Özge Özpirinççi

L’atmosfera del salottino di Verissimo si accenderà anche grazie alla presenza di una delle protagoniste dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip, ovvero Paola Caruso: dopo la recente esperienza televisiva la showgirl si presenterà in studio con il piccolo Michele, raccontando la sua vita da mamma tra fragilità, forza e nuove consapevolezze.

Infine, occhi puntati sulla star internazionale Özge Özpirinççi, amatissima dal pubblico italiano per il ruolo di Bahar nella serie di successo La forza di una donna. L’attrice turca sarà ospite insieme al marito Burak Yamantürk per un’intervista romantica e complice che promette di conquistare i fan della coppia.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo del 10 maggio

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 10 maggio 2026 in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30 oppure in streaming su Mediaset Infinity dove, chi vorrà, potrà anche recuperarla nei giorni successivi. Clip e highlights saranno naturalmente visibili anche sui canali social del programma dove si potrà intervenire lasciando il proprio commento o interagendo con gli altri utenti.