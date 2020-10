Nek festeggia la figlia Beatrice: su Instagram la rara foto di famiglia

editato in: da

Nek festeggia la figlia Beatrice su Instagram e pubblica una rara foto di famiglia. Uno scatto dolcissimo che racconta un amore, quello vissuto con Patrizia Vacondio, che dura ormai da diversi anni e che ha reso il cantante molto felice. I due si sono sposati nel 2006 e da allora non si sono più separati. Un rapporto vissuto lontano dai riflettori e sempre protetto da Nek, che è legatissimo non solo alla moglie, ma anche alle figlie.

Nel 2012 infatti Patrizia e Filippo Neviani hanno avuto la figlia Beatrice. L’artista ha un ottimo rapporto anche con Martina, frutto di una precedente relazione della Vacondio. Nek ha raccontato l’amore per la moglie in una canzone fondamentale per la sua carriera, Fatti Avanti Amore. “Dentro ci siamo noi – ha confessato tempo fa in un’intervista – ancora una volta noi e intensamente noi”.

Nello scatto pubblicato su Instagram, il cantante sorride accanto alle donne della sua vita. “Da oggi Beatrice sarai in comunione con Cristo – ha scritto Nek -. Che giorno meraviglioso”. L’immagine svela una famiglia felice e affiatata in un giorno molto speciale per Beatrice. Da sempre molto riservato, Nek non ha mai nascosto quanto le figlie e la moglie siano sempre state la sua forza.

“Abbiamo protetto Martina nel migliore dei modi – ha raccontato tempo fa, parlando della primogenita di Patrizia Vacondio -. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre naturale con cui vado d’accordo. Martina ci ha reso facile il compito”. Insieme da oltre vent’anni, l’artista e la moglie hanno costruito un rapporto solido e forte, superando ogni difficoltà e incertezza. “Ho imparato che in due, in un matrimonio di lunga data, si può essere incorruttibili proprio nel superamento degli errori – ha spiegato Nek -. Che è sì impegno e rispetto dell’altro, ma anche sorpresa: bisogna essere i primi a tenere vive le onde di un elettrocardiogramma quando tende alla linea continua”.

“L’amore puoi solo contemplarlo – aveva aggiunto -. E, a sentirlo vibrare, andrebbe fatto ovunque. Quando dici “lo faremo poi” ti stai limitando, sbagli già. “Ho ancora voglia di guardarti come al primo appuntamento, di star bene quand’è buio”, dico in una canzone. Noi stiamo bene quand’è buio, Beatrice dorme, e possiamo ritrovarci uno di due”.