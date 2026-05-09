Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: la prima foto di Beatrice

La coppia, che si è innamorata a "Uomini e Donne", ha accolto in famiglia la nuova arrivata. Tutta la gioia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

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IPA Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis

Il feed di Instagram si tinge di felicità e blocca il dito sullo schermo: niente outfit del giorno e nemmemo adv, solo un piccolo fagottino stretto al petto e due volti stanchi ma felici. È la prima foto di Beatrice, la seconda figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, ed è impossibile non sentirsi un po’ parte della scena, anche solo come “zia” da divano.

L’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, genitori bis

Prima di arrivare a questo scatto, c’è una storia che i fan conoscono a memoria ed quella di una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, dove Natalia e Andrea si sono scelti e portati a casa un amore che, incredibilmente, ha resistito alla prova del fuori dallo studio. Da lì in poi è stato un crescendo di tappe condivise sui social, fino all’arrivo della primogenita Ginevra, nata nel luglio 2023 e subito diventata la protagonista assoluta del loro profilo familiare.

Con Ginevra hanno raccontato la gioia del “primo giro” da neo-genitori, tra foto in clinica e dediche di quelle che inteneriscono anche i più cinici: “Un’emozione troppo grande, ti amiamo follemente”, scriveva Andrea accanto al primo scatto con la bimba. Non è un caso se molti, vedendoli crescere in tre, avevano iniziato a chiedere (con la delicatezza tipica dei social…) quando sarebbe arrivato il secondo.

L’arrivo inaspettato di Beatrice

La risposta è arrivata con un video in cui Andrea cerca di assecondare le “voglie” improvvise di Natalia, tra puntarelle, pane e Nutella e spremute last minute, fino al colpo di scena finale con il pancino in primo piano e la definizione di “voglia” sparata in didascalia come un vocabolario molto, molto personale. In un attimo la voce di corridoio si è trasformata in certezza: Natalia e Andrea sarebbero diventati genitori bis.

Da lì in avanti, è stato un countdown condiviso con la pancia che cresce, foto di famiglia sul divano, qualche indizio sulla data presunta del parto, con Natalia che aveva confidato che il secondo bebè sarebbe arrivato a maggio, giusto in tempo per inaugurare la bella stagione a colpi di biberon. Mesi in cui i follower hanno fatto a gara a indovinare il nome, mentre lei e lui si godevano la gravidanza con quella complicità da coppia rodata.

E poi eccola, finalmente, la foto che tutti aspettavano: Beatrice, minuscola e avvolta in una copertina chiara, appoggiata sul petto della mamma, il viso appena visibile tra un ciuffo di capelli e la mano di Andrea che arriva da fuori campo, a chiudere il cerchio.

La gioia dopo la paura

Fa tenerezza pensare al percorso che c’è dietro quest’immagine: Natalia, che nel tempo ha avuto il coraggio di parlare anche delle parti meno instagrammabili della maternità, raccontando le difficoltà emotive vissute dopo la nascita di Ginevra e quel senso di “rifiuto” che l’aveva spaventata, proprio perché nessuno ti prepara davvero a quel lato del diventare madre. In queste ultime settimane, poi, Natalia Paragoni aveva dovuto affrontare un intervento delicato per rimuovere una cisti sospetta comparsa sul collo, che l’aveva fatta preoccupare molto.

Accanto a lei, come sempre, c’è Andrea: il dj che molti ricordano in versione tronista oggi è soprattutto il papà che si scioglie dietro l’obiettivo, pronto a riempire il feed di foto di sorelline, proprio come aveva fatto per il primo compleanno di Ginevra, celebrato sui social con parole piene di gratitudine e amore. La sensazione è che, anche con Beatrice, lo vedremo alternarsi tra consolle e passeggino con la stessa naturalezza.

Intanto, sotto quella prima foto, i commenti esplodono: amici, colleghi, ex compagni di studio di Uomini e Donne, e un esercito di follower che seguono questa storia d’amore dal 2019 e si sentono quasi di famiglia. E noi, dall’altra parte dello schermo, ci ritroviamo a fare quello che facciamo sempre in questi casi: zoomare ogni dettaglio, chiederci se assomiglia più alla mamma o al papà, e sorridere un po’ da soli.

Perché al netto di filtri, like e algoritmi, alla fine resta questo: una coppia che abbiamo visto nascere in tv, una bambina che diventa sorella maggiore e una neonata, Beatrice, che entra in scena con uno scatto semplice e potentissimo. Ed è bello, ogni tanto, lasciarsi commuovere da una foto che non vende niente, se non l’idea che l’amore, quando cresce, fa davvero posto per uno in più.