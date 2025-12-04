Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori bis: l’annuncio è dolcissimo

Dopo voci sempre più insistenti l'ex coppia di "Uomini e Donne" ha dato la bella notizia: i due sono in attesa del loro secondo figlio

Hanno scelto l’ironia per annunciare l’arrivo del loro secondo figlio: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta diventeranno presto genitori per la seconda volta. Dopo la nascita di Ginevra, arrivata nel luglio del 2023, la coppia nata negli studi di Uomini e Donne ha fatto sapere su Instagram che la loro famiglia si allargherà.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, l’annuncio dell’arrivo del secondo bebè

Un video ironico e divertente per annunciare la più bella delle notizie: così Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno annunciato al mondo l’arrivo del loro secondo figlio. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha scelto un modo originale per confermare le voci che già da qualche settimana si rincorrevano sui social.

Su Instagram i due hanno pubblicato un filmato dove il modello cerca di assecondare le continue richieste della compagna, tra un desiderio di puntarelle a quello di pane e Nutella, fino alla spremuta d’arancia. Alla fine l’influencer si alza in piedi dicendo: “Io non ho voglia di niente “, mostrando un pancino rotondo che non lascia spazio ai dubbi.

“Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza”, si legge nella didascalia a corredo del video. Ovviamente la notizia è stata accolta con grande gioia da amici, colleghi e fan, che hanno commentato in massa il post della coppia.

Tra le storie, con grande senso di liberazione, Natalia aveva scritto: “Finalmente ve lo posso dire“. Da qualche tempo infatti si parlava di una gravidanza per l’influencer, che però non aveva fatto trapelare nessuna notizia, aspettando il momento giusto per dare il lieto annuncio. Nessun altro dettaglio però è stato svelato, né il sesso del bebè che porta in grembo, né la data della nascita: ma per questo ci sarà tempo.

La storia d’amore di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno alle spalle una storia d’amore da favola: il dj e l’influencer si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019 e da allora non si sono mai lasciati. Nel 2020 il loro legame si è rafforzato ancora di più durante la partecipazione di Andrea al Grande Fratello Vip, al punto che, una volta terminata quell’esperienza, avevano rivelato a Verissimo il desiderio di avere un figlio: “Vorremmo essere dei genitori giovani“.

E il loro sogno si è realizzato: a gennaio del 2023 hanno annunciato di aspettare una bimba, Ginevra: “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello“, avevano fatto sapere su Instagram. La piccola è venuta al mondo nel luglio dello stesso anno: “Natalia mi ha regalato la gioia più grande, ti amo”, aveva scritto Zelletta annunciando la nascita di Ginevra.

La loro storia non ha mai vissuto momenti di down, nonostante qualche voce di crisi sempre puntualmente smentite dai diretti interessati. Sebbene i due stiano insieme da più di sei anni, il matrimonio non sembra una priorità, anche se l’influencer, come svelato dal compagno, “ne parla tutti i giorni”. Chissà che con la nascita del secondo figlio non arrivi anche la proposta tanto bramata da Natalia.

