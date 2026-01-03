Natalia Paragoni e l’aborto passato: “Ora vivo la gravidanza con ansia”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Natalia Paragoni

Natalia Paragoni ha annunciato lo scorso mese di essere in attesa del secondo figlio: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il compagno Andrea Zelletta diventeranno genitori di un’altra bambina, dopo la nascita della primogenita Ginevra. Nonostante il momento felice, l’influencer 28enne ha condiviso nelle scorse ore anche un episodio di tutt’altro genere che l’ha vista protagonista, rivelando di aver avuto lo scorso anno un aborto spontaneo.

Il racconto di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni condivide con i suoi follower diversi aspetti della sua vita privata: non solo consigli di outfit e make-up, ma anche momenti in famiglia e retroscena dalla sua vita di coppia. Nelle ultime ore, in particolare, l’influencer ha voluto parlare su Tik Tok di un’interruzione di gravidanza spontanea avvenuta lo scorso anno.

Il racconto di Natalia Paragoni ha inizio nel 2025: a fine gennaio, la modella scoprì di essere incinta, e condivise con il compagno Andrea Zelletta la gioia di poter presto dare una sorellina o un fratellino alla loro primogenita Ginevra. Fin da subito però, l’influencer si accorse di qualche difficoltà: “Avevo delle perdite di sangue in continuazione, avevo sempre molta ansia ed ero costantemente attenta a non stancarmi troppo”.

Nonostante le rassicurazioni del medico, la situazione precepitò in una sera di primavera: “Ero incinta già da tre mesi e questo sangue continuava a uscire. Avevo un vestito bianco, sono tornata a casa e nella notte le perdite sono diventate ancora più incessanti“, ricorda Natalia.

A quel punto, la 28enne decise di andare in ospedale:”Faccio l’ecografia e risulta che il bambino non dà più segni di vita, anche se era lì. Mi dovevano sottoporre al raschiamento. Ho scoperto di aver perso il bambino e, venti minuti dopo, sono entrata in sala operatoria. Ci sono stati frangenti così veloci che il mio corpo non è riuscito a realizzare”.

Un episodio doloroso, che ha costretto l’ex protagonista di Uomini e Donne ad iniziare un percorso psicologico: “Ho sofferto tantissimo. Ho chiesto aiuto perché sapevo che ero davanti a una cosa più grande di me”. Anche oggi, in procinto di diventare nuovamente mamma, Natalia avverte il peso della brutta esperienza passata: “Sto vivendo questa gravidanza in modo molto più ansioso”.

La seconda gravidanza di Natalia Paragoni

Superato il dolore per l’interruzione spontanea della seconda gravidanza, Natalia Paragoni è rimasta nuovamente incinta: lo scorso dicembre, insieme al compagno Andrea Zelletta, ha annunciato di essere in dolce attesa. Per condividere la notizia con i follower, la coppia ha pubblicato un ironico video in cui l’ex tronista si diletta tra i fornelli per preparare diverse pietanze alla sua dolce metà che, al margine del filmato, mostra un inequivocabile pancione.

“Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza”, si legge nella didascalia del post. Successivamente, Natalia ha comunicato anche la presunta data del parto, fissata per il prossimo 30 maggio, e svelato il sesso del bebé in arrivo.

Anche il gender reveal è avvenuto con un simpatico filmato in cui Andrea Zelletta ha scoperto che diventerà papà di un’altra bambina. Insomma, a torte faraoniche e fuochi d’artificio, l’ex coppia di Uomini e Donne preferisce la semplicità. Meno male, aggiungeremmo noi.

