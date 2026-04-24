Natalia Paragoni, bellissima sul red carpet col pancione dopo l’operazione

Splendida e raggiante, l'influencer, incinta della sua seconda bambina, era sul red carpet de "Il diavolo veste Prada 2" dopo la paura dell'operazione

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Natalia Paragoni

Raggiante, con un sorriso dolcissimo che lascia intuire una ritrovata serenità: così Natalia Paragoni si è presentata sul red carpet de Il Diavolo veste Prada 2, dopo lo spavento dell’operazione che ha dovuto affrontare agli sgoccioli della sua seconda gravidanza. L’influencer ha scelto un abito semplice ma d’impatto, che metteva in evidenza il pancione in risalto.

Natalia Paragoni sul red carpet dopo l’operazione

Non poteva essere più bella di così Natalia Paragoni: sul red carpet de Il Diavolo veste Prada 2, l’attesa premiere del sequel con Anne Hathaway e Meryl Streep, l’influencer si è presentata con un bellissimo sorriso, il miglior accessorio che poteva indossare dopo la paura dell’intervento che ha dovuto subire quasi a termine della sua gravidanza.

Come altre vip nostrane presenti all’evento, l’ex volto di Uomini e Donne ha calcato il tappeto rosso con uno splendido abito a sirena bianco dal taglio particolare. Monospalla, con uno spacco vertiginoso e una generosa scollatura generosa sul décolleté.

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Il vestito avvolgeva le dolci curve della gravidanza, mettendo in risalto il pancione generoso: Natalia Paragoni, incinta della sua seconda bambina, ormai è giunta quasi al termine della sua dolce attesa. A completare il look pochi ma ben studiati accessori: un bracciale rigido dorato, una clutch color crema e sandali aperti con tacco nocciola.

Natalia Paragoni, la biopsia in gravidanza

L’influencer, in attesa della sua seconda bambina insieme al compagno Andrea Zelletta, ha raccontato di essersi sottoposta a una biopsia dopo essersi accorta di avere un linfonodo ingrossato. Natalia Paragoni ha scelto di raccontare la vicenda sui social, condividendo con i suoi follower cosa è successo e come ha vissuto quel momento così delicato.

“Da circa un mesetto, dopo essermi ammalata, è comparso questo bozzo“, aveva spiegato tra le storie di Instagram, riferendosi a un linfonodo ingrossato nella parte inferiore del collo. Così i medici le hanno quindi consigliato di procedere con una biopsia per capire meglio la natura del linfonodo. Ma il piccolo intervento, seppur di routine, non era facile da affrontare, soprattutto in gravidanza. “Stanotte non ho dormito per niente, ho paura degli aghi ed ero agitata anche per la bimba“.

Per fortuna l’operazione si è rivelata meno invasiva del previsto: “Ero molto agitata, soprattutto per la bimba. Ho chiesto ai medici se ci fossero rischi e mi hanno rassicurata”, ha raccontato mostrandosi con un cerotto visibile poco sopra la clavicola. “Sono andata nel panico e ho pianto, mi hanno prelevato del tessuto e tra dieci giorni capiremo cos’è”, ha spiegato, ancora in attesa del risultato dell’esame. “Il dottore e l’infermiera sono stati bravissimi. Mi teneva la mano perché vedeva che ero agitata. Credo di averle quasi rotto tre dita”.

Nel frattempo manca sempre meno al parto: la gravidanza è stata annunciata lo scorso dicembre, confermando le indiscrezioni che ormai circolavano da tempo sulla dolce attesa dell’influencer. Anche questa volta, la coppia – nata nello studio di Uomini e Donne – aspetta una bambina. È il secondo fiocco rosa per loro, dopo l’arrivo di Ginevra nel 2023.