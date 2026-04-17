Natalia Paragoni incinta, scopre un bozzo sul collo: come sta dopo l’operazione

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IPA Natalia Paragoni in ospedale, come sta

Momento di apprensione per Natalia Paragoni. L’influencer, in attesa della sua seconda bambina insieme al compagno Andrea Zelletta, ha raccontato di essersi sottoposta a una biopsia dopo essersi accorta di avere un linfonodo ingrossato.

Un controllo necessario che, come ha condiviso lei stessa sui social, ha portato con sé inevitabili preoccupazioni: per la sua salute, ma anche per quella della piccola in arrivo.

Natalia Paragoni, il racconto della biopsia e come sta ora

Subito dopo la biopsia, Natalia Paragoni ha scelto di raccontare tutto passo dopo passo sui social, condividendo con i fan cosa è successo e come ha vissuto questo momento. “Da circa un mesetto, dopo essermi ammalata, è comparso questo bozzo”, ha spiegato, riferendosi a un linfonodo ingrossato nella parte inferiore del collo.

I medici le hanno quindi consigliato di procedere con una biopsia per capire meglio la natura del linfonodo: un passaggio necessario ma non facile da vivere con leggerezza, soprattutto in gravidanza. “Stanotte non ho dormito per niente, ho paura degli aghi ed ero agitata anche per la bimba”.

Nel video pubblicato, l’influencer è apparsa con un cerotto visibile poco sopra la clavicola, segno dell’intervento appena affrontato. Un’esperienza che, come ha raccontato lei stessa, si è rivelata meno invasiva del previsto, ma comunque carica di tensione: “Ero molto agitata, soprattutto per la bimba. Ho chiesto ai medici se ci fossero rischi e mi hanno rassicurata”.

Adesso non resta che aspettare. “Sono andata nel panico e ho pianto, mi hanno prelevato del tessuto e tra dieci giorni capiremo cos’è”, ha detto, sottolineando anche il supporto ricevuto durante l’esame: “Il dottore e l’infermiera sono stati bravissimi. Mi teneva la mano perché vedeva che ero agitata. Credo di averle quasi rotto tre dita”.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis

Accanto a questo momento delicato, Natalia Paragoni sta vivendo anche una fase importante della sua vita privata. L’influencer e il compagno Andrea Zelletta, dopo essere usciti insieme nel 2019 da un emozionante percorso a Uomini e Donne, si preparano infatti a diventare genitori per la seconda volta, allargando la famiglia dopo la nascita della primogenita Ginevra, arrivata nel 2023.

La gravidanza è stata annunciata a dicembre 2025, dopo alcuni rumors che già circolavano da settimane, confermando così le voci che avevano acceso la curiosità dei fan. Una notizia che la coppia ha voluto dare sui social con un video divertente e che è stata accolta con entusiasmo da chi li segue fin dagli inizi della loro relazione.

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Anche questa volta sarà una femmina: un dettaglio che rende l’attesa ancora più speciale e che permetterà alla piccola Ginevra di avere una sorellina con cui crescere. Nel frattempo, la coppia continua a condividere scorci di quotidianità tra preparativi, attesa e piccoli momenti di famiglia.

A questo punto, non resta che attendere i risultati, con l’auspicio che non si tratti di nulla di grave. L’obiettivo, ora, è che Natalia possa lasciarsi alle spalle questo momento e tornare a vivere la sua maternità insieme al compagno Andrea nel modo più sereno possibile.