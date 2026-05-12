Natalia Paragoni racconta il parto: “Ho fatto un cesareo, mai più”. E parla del nome della figlia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Natalia Paragoni

Natalia Paragoni si racconta su Instagram, parlando del parto e dell’arrivo della sua secondogenita, nata dall’amore per Andrea Zelletta, conosciuto a Uomini e Donne.

La confessione di Natalia Paragoni sul parto

Pochi giorni fa Natalia Paragoni è diventata mamma per la seconda volta. La modella e influencer ha dato alla luce la sua seconda figlia, frutto del legame con Andrea Zelletta. Un amore nato nel 2019 quando parteciparono entrambi a Uomini e Donne, lui come tronista, lei come corteggiatrice.

Usciti dal programma di Maria De Filippi, Andrea e Natalia hanno costruito una splendida famiglia, coronata dall’arrivo della primogenita Ginevra, nata nel 2023, e in seguito dalla nascita di Beatrice.

Su Instagram, Natalia ha rivelato di aver partorito prima del tempo e con un parto cesareo. “Ho dovuto fare il cesareo per motivi che poi vi spiegherò – ha rivelato ai suoi fan sui social, senza nascondere di aver vissuto qualche difficoltà -. Mille volte il parto normale per mia esperienza personale. Il cesareo è comunque un’operazione che ha bisogno di più tempo per guarire. Io ho avuto anche la tosse, quindi un dolore, mamma mia!”.

L’influencer ha poi parlato della piccola Beatrice: “Ho partorito a 36 settimane e 3 giorni. Tutto ok per Bea fin da subito! Vi posso dire che è una grande mangiona”.

A scegliere il nome della secondogenita della coppia è stata Ginevra. La primogenita di Andrea e Natalia ha scelto Beatrice, anche se sua madre avrebbe voluto chiamare la neonata Partenope.

“Allora io mi sono adattata – ha dichiarato -. Partenope lo volevamo come secondo nome per un nostro ricordo, poi abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppo”. Infine Natalia ha rivelato cosa è accaduto nel primo incontro fra Ginevra e Beatrice: “Era agitata e super curiosa. Quando l’ha vista si sono illuminati gli occhi”.

Il dolore di Natalia Paragoni e il coraggio di raccontarsi

Oggi Natalia è più felice che mai e stringe fra le braccia la sua piccola Beatrice. Un momento magico, arrivato dopo un periodo difficile.

Qualche mese fa infatti Natalia aveva subito un aborto spontaneo. Un evento drammatico che, con coraggio, aveva deciso di raccontare su Tik Tok, per dare speranza e coraggio a chi aveva vissuto lo stesso trauma.

“Avevo perdite di sangue continue, vivevo nell’ansia – aveva raccontato sui social, confidandosi con i fan che la seguono da anni -. Avevo un vestito bianco, il sangue non si fermava. Tornata a casa, nella notte, la situazione è precipitata. In ospedale dall’ecografia risultava che il feto non dava più segni di vita. È stato tutto velocissimo – aveva aggiunto -, ho scoperto di averlo perso e venti minuti dopo ero già in sala operatoria per il raschiamento. Il mio corpo non ha avuto nemmeno il tempo di realizzare”.

Natalia Paragoni aveva poi raccontato la sua sofferenza e la scelta di richiedere un aiuto psicologico per superare quel trauma: “Ho sofferto tantissimo. Ho chiesto aiuto psicologico perché sapevo di essere davanti a qualcosa di più grande di me. Sto vivendo questi mesi con molta più ansia, non riesco a stare tranquilla”.