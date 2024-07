Fonte: Ansa Edoardo (al centro) e gli altri figli di Alberto Angela

Si chiama Edoardo, di cognome fa Angela, ed è il figlio di uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. I figli di Alberto Angela sono tutti molto riservati, nonostante siano gli eredi di cotanta famiglia, ed è raro vederli tutti insieme. Una delle rare volte è stata in occasione dei funerali in Campidoglio di nonno Piero, scomparso il 13 agosto 2022 dopo breve malattia.

Chi è Edoardo Angela

L’erede di Alberto Angela, che a soli 19 anni è diventato già l’idolo di migliaia di persone dopo che una sua foto – rubata dall’account privato di Instagram, @edoangela99 – è finita online. D’altronde è difficile restare indifferenti di fronte alla bellezza del ragazzo che, a quanto pare, ha ereditato tutto dal celebre papà. Da tempo il conduttore di Ulisse – Il piacere della scoperta è considerato un sex symbol, in grado di unire fascino a una grande istruzione.

Se della carriera accademica di Alberto Angela si sa tutto, la sua vita privata è per molti un mistero. Quando era giovanissimo (e deciso a seguire le orme del padre Piero), lo studioso si è sposato con Monica. All’epoca era il 1993, lui si era da poco laureato in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma e stava muovendo i primi passi in tv grazie a Superquark.

Edoardo Angela è nato nel 1999 e ha deciso di seguire le orme di suo padre e di suo nonno. Studia infatti Scienze dei Materiali all’Imperial College di Londra, materia per la quale Piero Angela aveva ricevuto la laurea honoris causa.

Chi sono i fratelli Riccardo e Alessandro

Da allora i due non si sono più lasciati e hanno avuto tre figli: Riccardo, nato nel 1998, Edoardo, classe 1999, e Alessandro, nato nel 2004. Se il più piccolo di casa è anche il più coccolato, i maggiori hanno ripreso tutto dal celebre papà. In particolare Edoardo, che assomiglia in modo impressionante ad Alberto Angela. Non è la prima volta che i figli del paleontologo infiammano i social.

Già qualche tempo fa una foto di Edoardo e Riccardo in vacanza aveva fatto impazzire i fan dello studioso. A nessuno infatti era sfuggita la bellezza dei due ragazzi, che sfoggiano un fisico scolpito. Tutto merito dello sport, che per Alberto Angela è fondamentale, tanto che ha fatto suo il detto mens sana in corpore sano e da anni pratica nuoto.

Da sempre molto riservato, l’intellettuale non ha mai parlato della sua famiglia. Le uniche dichiarazioni al riguardo erano state rilasciate qualche anno fa su Diva e Donna, dove aveva parlato della sua “giornata tipo”. “La mattina? Due espressi, uno di seguito all’altro – aveva raccontato -. Meglio se in compagnia della mia famiglia: quattro chiacchiere, qualche barzelletta con i figli e la giornata può cominciare. Quando sono all’estero mi porto sempre il caffè dall’Italia, non riesco a farne a meno, ovunque mi trovi”.

Li abbiamo visti riuniti tutti e tre per i funerali di Piero Angela, che si sono tenuti presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, ed è stata una delle rarissime occasioni in cui abbiamo potuto vederli in volto. I fratelli Angela infatti amano moltissimo la riservatezza e preferiscono non comparire, sebbene conoscano molto bene il mondo della tv e dello spettacolo.