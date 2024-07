Ascolti tv del 4 luglio, Alberto Angela su Rai 1 o Temptation Island su Canale 5

Alberto Angela ci ha condotto nei segreti dell'antico Egitto in "Noos - L'avventura della conoscenza". I tradimenti protagonisti di "Temptation Island"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Alberto Angela

La battaglia degli ascolti tv si gioca si gioca tra Alberto Angela che su Rai 1 ha condotto un’altra puntata di Noos – L’avventura della conoscenza e l’Isola dei Famosi su Canale 5.

Alberto Angela con Noos è stato al Museo Egizio di Torino andando alla scoperta dei segreti custoditi nella più importante collezione di tesori al di fuori dell’Egitto, a cominciare dalle mummie e dagli splendidi sarcofagi che le hanno custodite per millenni. Il direttore Christian Greco ha illustrato tutte le imminenti novità che il museo sta preparando per festeggiare il suo importante anniversario. Poi ampio spazio ai dinosauri.

Di tutt’altro genera la serata di Canale 5 che ha trasmesso Temptation Island. Appena iniziato tra le coppie del reality si parla già di tradimento.

Su Rai 3 è stato trasmesso il film, La ragazza col braccialetto, mentre su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto Dritto e Rovescio.

Prima serata, ascolti tv del 4 luglio: vince Temptation, Angela non convince

Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza incolla al piccolo schermo 1.815.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.547.000 spettatori con uno share del 26.8%. Su Rai2 The North Sea piace a 655.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Brick Mansions ottiene 832.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Rai3 La ragazza con il braccialetto piace a 883.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori (8.3%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 798.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Robin Hood principe dei ladri è visto da 496.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Nove Comedy Club: Scintilla – La bellezza non è tutto raduna 392.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time, dati del 4 luglio

Su Rai1 Techetechetè intrattiene 2.665.000 spettatori (16.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.909.000 spettatori pari al 17.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 637.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 1.167.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Viaggio in Italia è visto da 966.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.405.000 spettatori (8.5%).

Su Rete4 4 di Sera interessa a 769.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 944.000 spettatori e il 5.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene 1.325.000 spettatori (8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 409.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 587.000 spettatori (3.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 4 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.868.000 spettatori pari al 19.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.924.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.209.000 spettatori (13.5%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.832.000 spettatori (15.7%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (427.000 – 4.9%), N.C.I.S. Los Angeles piace a 339.000 spettatori con il 3% e S.W.A.T. 422.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 278.000 spettatori (2.7%) e FBI: Most Wanted raccoglie 454.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.019.000 spettatori (15.3%). A seguire Blob segna 834.000 spettatori (5.6%).

Su Rete4 Terra Amara appassiona 485.000 spettatori (3.4%). Su La7 il Palio di Siena raduna 330.000 spettatori pari al 3.4% dalle 18:38 alle 18:54, 719.000 spettatori pari al 6.7% con La Corsa dalle 18:55 alle 19:35 e 652.000 spettatori pari al 5.1% con La Festa dalle 19:36 alle 19:50.